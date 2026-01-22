Dramat na budowie w Żorach. Ziemia przysypała dwóch mężczyzn

Jacek Chlewicki
2026-01-22 21:08

Do tragicznego wypadku doszło w czwartek po południu w Żorach. Podczas prac ziemnych związanych z budową kanalizacji dwóch mężczyzn zostało przysypanych ziemią. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej ich życia nie udało się uratować.

Autor: Policja Śląska/ Materiały prasowe Dramat na budowie w Żorach. Ziemia przysypała dwóch mężczyzn

To tragedii doszło w czwartek (22.01) około godziny 14 na ulicy Wieniawskiego w Żorach. Dyżurny miejscowej komendy policji otrzymał zgłoszenie o wypadku podczas prowadzonych wykopów. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Po wydobyciu poszkodowanych spod ziemi strażacy oraz policjanci przystąpili do czynności ratunkowych. Reanimowano dwóch mężczyzn w wieku 45 i 49 lat. Niestety, mimo podjętych działań, nie udało się przywrócić im funkcji życiowych.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Trwają dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tragedii. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.

Śmiertelny wypadek w Sieprawiu
WYPADEK NA BUDOWIE