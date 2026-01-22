To tragedii doszło w czwartek (22.01) około godziny 14 na ulicy Wieniawskiego w Żorach. Dyżurny miejscowej komendy policji otrzymał zgłoszenie o wypadku podczas prowadzonych wykopów. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Po wydobyciu poszkodowanych spod ziemi strażacy oraz policjanci przystąpili do czynności ratunkowych. Reanimowano dwóch mężczyzn w wieku 45 i 49 lat. Niestety, mimo podjętych działań, nie udało się przywrócić im funkcji życiowych.

Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Trwają dalsze czynności mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności tragedii. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora.