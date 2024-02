"Bóg uporządkuje relację seksualną". Wojownicy Maryi organizują rekolekcje z egzorcystą

Rekolekcje dla mężczyzn z egzorcystą w Czeladzi

"Być może straciłeś już kontrolę nad swoim życiem, wiele godzin spędzasz przed komputerem w poszukiwaniu coraz to nowych obrazów i treści. Zamiast cieszyć się życiem, bawić się z twoimi dziećmi i spędzać czas rodzinnie, zbyt często zanurzasz się w świat wirtualnej samotności. Wiele razy powtarzałeś „Koniec. Nigdy więcej”, a kilka dni później znowu jesteś w tej samej sytuacji. Sięgnij po konkretną pomoc i wejdź na drogę nawrócenia twojego serca do Boga. On uporządkuje twoją relację seksualną" - w taki sposób do wzięcia udziału w rekolekcjach Fundacja Farma Serca.

Rekolekcje mają łączyć pracę nad naturą człowieka poprzez treści psychologiczne z Łaską Bożą. Opłata za osobę wynosi 200 zł bez noclegu i wyżywienia. Rekolekcje rozpoczną się 15 marca o godzinie 17:00 i zakończą się 16 marca o godzinie 19.

Wśród osób prowadzących rekolekcje jest ks. Roman Patyk, egzorcysta diecezjalny, od 13 marca 2002 pełniący posługę na terenie diecezji sosnowieckiej. Pracuje w parafii pod wezwaniem św. Marcina w Zadrożu. Podczas rekolekcji poprowadzi modlitwy uwolnienia i uzdrowienia oraz będzie sprawował Eucharystię. Posłuży także doświadczeniem dotyczącym walki duchowej toczącej się o uporządkowanie sfery seksualnej każdego człowieka.

Warsztaty poprowadzą również małżeństwa z Fundacji Farma Serca.

