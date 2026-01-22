do brutalnego rozboju doszło 18 stycznia po południu w Pyskowicach

ofiarą był 27-letni mężczyzna zwabiony podstępem przed budynek

napastnicy siłą wciągnęli go do samochodu i grozili nożem

sprawcy użyli przemocy fizycznej oraz gazu pieprzowego

mężczyzna został okradziony z telefonu i pieniędzy

ofiarę wywieziono nad jezioro Dzierżno Duże

pokrzywdzony został pozostawiony nagi nad brzegiem jeziora

zatrzymano trzech podejrzanych: dwóch mieszkańców powiatu gliwickiego i jednego z Katowic

Do zdarzenia doszło 18 stycznia w godzinach popołudniowych na terenie Pyskowic. Jak ustalili śledczy, sprawcy zwabili pokrzywdzonego przed jeden z budynków, po czym wbrew jego woli wciągnęli go do zaparkowanego auta. W trakcie jazdy grozili mu nożem, przystawiając ostrze do szyi, i zażądali wydania telefonu oraz pieniędzy.

Aby wymusić posłuszeństwo, napastnicy użyli wobec 27-latka przemocy fizycznej oraz gazu pieprzowego. Po odebraniu telefonu nie zakończyli jednak przestępczego działania. Mężczyzna został wywieziony nad jezioro Dzierżno Duże, gdzie sprawcy grozili mu pozbawieniem życia i nakazali rozebrać się do naga. Następnie zabrali jego odzież i odjechali, pozostawiając go samego nad brzegiem zbiornika.

Pokrzywdzonemu udało się dotrzeć do pobliskich zabudowań. Stamtąd skontaktował się z rodziną, a następnie powiadomił policję. Sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z gliwickiej komendy oraz komisariatu w Pyskowicach. Szybko przeprowadzone czynności operacyjne doprowadziły do ustalenia tożsamości i zatrzymania trzech podejrzanych.

Zatrzymani to dwaj mieszkańcy powiatu gliwickiego w wieku 25 i 27 lat oraz 25-letni mieszkaniec Katowic. W trakcie dalszych działań okazało się, że katowiczanin był osobą poszukiwaną listami gończymi przez sądy w Zabrzu, Katowicach i Łodzi. Miał do odbycia karę pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa, w tym kradzieże.

Podczas przeszukania mieszkania jednego z podejrzanych, 25-letniego mieszkańca powiatu gliwickiego, policjanci zabezpieczyli marihuanę. Z ustaleń wynika, że z ujawnionej ilości możliwe było przygotowanie blisko 80 porcji dilerskich. Mężczyzna ten odpowie nie tylko za posiadanie narkotyków, ale również za nakłanianie pozostałych sprawców do dokonania rozboju.

Wszyscy zatrzymani usłyszą zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz nakłaniania do popełnienia przestępstwa z użyciem przemocy. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego grozi im kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu cała trójka została tymczasowo aresztowana.