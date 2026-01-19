Brutalna napaść z maczetą pod Jastrzębiem-Zdrojem. Jak do tego doszło?

Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Do napaści doszło w autobusie komunikacji miejskiej. 16-latek, w towarzystwie swojej 13-letniej koleżanki, wdał się w kłótnię z rówieśnikami. W pewnym momencie chłopak odsłonił kurtkę. Pod nią miał schowaną maczetę. Grożąc jej użyciem, zmusił ich do wyjścia z autobusu i udania się w kierunku lasu.

Po dotarciu na miejsce, 16-latek miał pobić 13-latka. Użył też gazu pieprzowego i zaczął mu grozić. Przyłożył maczetę do głowy ofiary. Całe zajście było nagrywane przez 13-letnią koleżankę agresora. Jakby tego było mało, agresorka szarpała także 15-latkę za włosy i zagroziła jej, że jeśli nie odda e-papierosa, jej kolega zostanie jeszcze bardziej pobity.

Atak maczetą. Uzbrojony napastnik w Sosnowcu nie żyje Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Policja zatrzymała sprawców. Co im grozi?

Po otrzymaniu zgłoszenia, policjanci natychmiast przystąpili do działania. W ciągu kilku godzin ustalili tożsamość obojga napastników. 16-latek nie przyznawał się do winy, jednak w jego pokoju policjanci znaleźli gaz pieprzowy. W miejscu napaści, w zaroślach, odnaleziono maczetę oraz e-papierosa.

Sprawa trafi teraz do sądu dla nieletnich, który zadecyduje o dalszym losie sprawców. Jak podkreśla policja, przemoc, poniżanie i publiczne upokarzanie drugiego człowieka nie są „żartem”, „zabawą” ani „konfliktem rówieśniczym”. To przestępstwo, za które grozi kara nawet do 12 lat więzienia.

Apel policji do rodziców. Jak zapobiegać przemocy rówieśniczej?

W związku z tym bulwersującym zdarzeniem, policja apeluje do rodziców i opiekunów prawnych o większe zainteresowanie tym, co ich dzieci robią w wolnym czasie, z kim się spotykają i jakie treści oglądają w internecie.

„Współcześnie młodzi ludzie mają niemal nieograniczony dostęp do publikowanych treści. Filmy, zdjęcia czy też komentarze, na które trafiają, nie zawsze dostosowane są do ich wieku i dojrzałości emocjonalnej. Dzieci i młodzież często nie zdają sobie sprawy również z tego, jak silny wpływ na drugiego człowieka mogą mieć ich słowa, umieszczane komentarze czy też publikowane obrazy. To, co dla jednego jest chwilową emocją, dla innego może stać się źródłem lęku i wstydu” – czytamy w komunikacie Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju.

Dlatego tak ważne są rozmowy z dziećmi. Dzięki nim młodzi ludzie będą mogli zrozumieć, że nie wszystkie treści znalezione w internecie są bezpieczne i wartościowe. Będą wiedzieli również o tym, że w razie wątpliwości czy niepokoju, mogą zwrócić się do dorosłych po wsparcie i pomoc.

„Pamiętajmy, że brak reakcji, obojętność i bagatelizowanie sygnałów ostrzegawczych mogą prowadzić do tragedii, które na zawsze niszczą życie zarówno ofiar, jak i samych sprawców” – apeluje policja.