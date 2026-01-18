Trzy kobiety przepadły bez wieści. Cała Polska śledzi te sprawy, a bliscy odchodzą od zmysłów

Wyszła na chwilę do sklepu i zniknęła. Gdzie jest Karolina Wróbel?

Zaginiona, zamordowana, czy porwana? A może sama uciekła? Los 24-letniej Karoliny z Czechowic-Dziedzic (województwo śląskie) wciąż jest wielką tajemnicą. Szukają jej policjanci i prokurator. Swoją akcję prowadzi prywatny detektyw z dużą ekipą. Czekają na nią rodzina i tęskniące małe dzieci. Minął rok od kiedy kobieta wyszła na chwilę do pobliskiego sklepu i ślad po niej zaginął.

Nie ma ani Karoliny, ani jej ciała, choć poszukiwania prowadzono na wielką skalę, a z pobliskiego zbiornika wodnego spuszczono nawet wodę. Domniemany morderca został zwolniony z aresztu. I zapewnia, że nie ma z zabójstwem nic wspólnego. Co dzieje się w sprawie Karoliny Wróbel? Przypomnijmy. 3 stycznia 2025 r. kobieta, matka Fabiana (9 l.) i Tymoteusza (5 l.), wyszła z mieszkania przy ul. Nad Białką do położonego w odległości kilkuset metrów sklepu i zniknęła. Od tego czasu nie nawiązała kontaktu z bliskimi. Jej rodzina mówi wprost o życiu „w półmroku”.

Dla bliskich to nie jest rocznica do „podsumowania”. To kolejny dzień bez odpowiedzi, bez pewności i bez spokoju. Siostra zaginionej, Daria Skoczylas, podkreśla, że z czasem nic nie staje się łatwiejsze - przeciwnie, napięcie i brak domknięcia sprawy narastają. - Minął rok, a ja wciąż łapię się na tym, że patrzę na telefon i czekam na wiadomość: „Daria, wracam". Każdy dzień bez Karoliny to dla nas kolejny dzień w półmroku - bez odpowiedzi, bez spokoju, bez zakończenia. My nie żyjemy teoriami - my żyjemy bólem i nadzieją. I prosimy o jedno: o prawdę. Przypominam adres mailowy, na który można wysyłać wszelkie informacje: [email protected] - mówi Daria Skoczylas, siostra Karoliny.

Tata Karoliny, Piotr Wróbel nie może powstrzymać emocji. - Jako ojciec nie potrafię pogodzić się z ciszą. Rok temu świat nam się zatrzymał. I ja dalej wierzę, że Karolina żyje - dopóki nie ma pewności, dopóty jest nadzieja. Proszę każdego, kto był wtedy w okolicy, kto widział cokolwiek nietypowego, zgłoście to. Nawet drobiazg po roku może stać się przełomem. Najbardziej boli mnie to, że dzieci Karoliny rosną z pytaniem: „gdzie jest mama?". Tego nie da się wytłumaczyć, z tym trzeba żyć, a to jest najcięższe - mówi ze łzami w oczach.

Śledczy z prokuratury kilka dni po zaginięciu Karoliny zatrzymali Patryka B. Został aresztowany pod zarzutem zabójstwa. Początkowo miał przyznać się do zabicia kobiety i powiedzieć, że wrzucił ją do stawu Błaskowiec leżącego kilkadziesiąt metrów od bloku w, którym mieszkała Karolina. Tyle, że w stawie nie znaleziono ciała zaginionej. A sam Patryk później wycofał swoje słowa i nie przyznał się do niczego.

W 2025 r. służby wracały do poszukiwań w rejonie stawu wiele razy, m.in. w okresie, gdy możliwe było spuszczenie wody i dokładne przeszukanie zbiornika. Bez efektu.Kobiety szuka też Dawid Burzacki ze swym detektywistycznym zespołem. Podkreśla, że po roku równie ważna jak determinacja jest ostrożność: oddzielanie informacji od domysłów i weryfikacja każdego sygnału. W jego ekipie są ludzie znani z pracy przy najgłośniejszym polskim zaginięciu - zniknięciu Iwony Wieczorek z Sopotu. Czy pomogą odkryć prawdę w sprawie Karoliny Wróbel?

- Ta sprawa nadal wymaga zimnej głowy i gorącego serca, bo tu stawką jest prawda i człowiek. Analizujemy każdy wątek i prosimy: jeśli ktoś ma informację, niech ją przekaże, nawet anonimowo, od tego zależą kolejne decyzje procesowe - mówi detektyw. - W terenie cały czas widać aktywność służb, często dosłownie mijamy się na działaniach. To pokazuje, że temat nie został odłożony na półkę - dodaje Dawid Burzacki, koordynator zespołu detektywów i dziennikarzy śledczych.

Anna Trojanowska - detektyw, która od kilku lat pracuje przy sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek, również jest częścią zespołu kierowanego przez Burzackiego. - Naszym celem jest uporządkowanie faktów i sprawdzenie każdego sygnału, który może mieć znaczenie - nawet jeśli dziś wydaje się drobny - wyjaśnia.

A może jednak tajemnicę zniknięcia Karoliny zna Patryk B? 6 października 2025 r. prokuratura uchyliła tymczasowy areszt wobec niego i zastosowała dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. Sam Patryk B. w rozmowie z ludźmi Burzackiego stwierdził: - Nie zabiłem Karoliny. Zresztą ja sam nie wierzę w to, że ona nie żyje. Będąc na moim miejscu, każdy by się przyznał. Nie chcę i nie mogę teraz mówić o szczegółach, ale kiedyś prawda ujrzy światło dziennie - mówi podejrzany o zabójstwo.

Pytanie - gdzie jesteś Karolino? – od roku wciąż jest aktualne.

Iwona Wieczorek zaginęła w 2010 roku

Zniknęła w ciepłą, lipcową noc i do dziś nie wiadomo, co się z nią stało. Iwona Wieczorek miała 19 lat. 17 lipca 2010 r. wracała do domu w Gdańsku nadmorskim deptakiem po zabawie w sopockim klubie. Kamery monitoringu zarejestrowały ją jakieś dwa kilometry od domu. Szła boso, w ręku trzymała buty-szpilki. Była godzina 4:12 nad ranem. Potem już nikt jej nie widział, a śledczy do dziś nie rozwikłali zagadki zniknięcia dziewczyny. Co się stało z Iwoną?

Mimo zakrojonych na wielką skalę poszukiwań, mimo tego, że do sprawy co jakiś czas wracają śledczy z prokuratury i detektywi, zagadka pozostaje nierozwiązana, choć w 2022 r., zatrzymano Pawła P. i jego partnerkę. Paweł P. to mężczyzna, który spędzał wieczór razem z Iwoną w sopockiej dyskotece. Na zlecenie prokuratury przeszukiwano też rozmaite miejsca - m.in. okolicę Dream Clubu, gdzie bawiła się nastolatka. Nadzieja matki Iwony na rozwikłanie bolesnej zagadki odżyła na chwilę. Ale jedynym efektem zatrzymania Pawła P. były postawione mu zarzuty utrudniania śledztwa w sprawie Iwony oraz przestępstw narkotykowych.

- Przy obecnym podejściu organów ścigania do tej sprawy - chodzi mi tutaj głównie o bezczynność policji i niechęć do tej sprawy, to ciężko będzie, aby ta sprawa ruszyła do przodu - tak mówił w lipcu 2025 roku znający sprawę policjant w rozmowie z "Super Expressem". - Potrzeba dużo sił i środków, gdzie dla policji ta sprawa jest takim gorącym kartoflem. Jeden z wysokich oficerów określił tę sprawę jako "g*wno" - dodał funkcjonariusz w rozmowie z Karoliną Pajączkowską. Cały wywiad prezentujemy w dalszej części materiału!

Sprawa zaginięcia Beaty Klimek z Poradza

48-letnia matka trójki dzieci zaginęła w bardzo tajemniczych okolicznościach. Beata Klimek mieszkała w Poradzu (województwo zachodniopomorskie). Feralnego dnia - 7 października 2024 r. - kobieta odprowadziła swoje dzieci na przystanek autobusowy. Potem wróciła do domu, by zabrać rzeczy osobiste i wyjść do pracy. I jakby rozpłynęła się we mgle. Policja i prokuratura prowadziły intensywne śledztwo, jednak do tej pory nie udało się ustalić, co się stało z kobietą.

Przesłuchano wielu świadków, sprawdzono wiele hipotez, ale żadna z nich nie przyniosła przełomu w sprawie. Pod koniec marca ub. roku, na posesji zaginionej 47-latki pojawiła się policja i ciężki sprzęt. Funkcjonariusze prowadzili czynności m.in. z użyciem georadaru. Poszukiwania do chwili obecnej nie przyniosły jednak żadnych efektów. Losy zaginionej Beaty są nieznane. Śledczy badali w tej sprawie rolę męża kobiety - Jana K. - byli bowiem w trackie rozwodu. Jednakże mężczyzna od początku zaprzeczał, by miał cokolwiek wspólnego z zaginięciem Beaty.