W Polsce powstanie nowe województwo? Chcą tego radni KO i PiS

Czy w Polsce powstanie nowe województwo? Ten pomysł podoba się części mieszkańców Bielsk-Białej. Chcą by Podbeskidzie było jednym województwem, a nie jak teraz regionem, który częściowo leży w województwie śląskim i małopolskim.

Przed reformą administracyjną z 1999 roku, w Bielsku-Białej siedzibę miały władze województwa bielskiego. Teraz miasto ma ambicję być stolicą województwa podbeskidzkiego. Zdaniem wielu ten układ będzie dużo korzystniejszy , szczególnie pod kątem dynamiki rozwoju.

W maju do bielskiego magistratu trafiła petycja. Jej autor domagał się od władz miasta podjęcia działań w tym kierunku. Sugerował również, że władze miejskie powinny ten apel przekazać wyżej, tak, by do 2029 roku można było utworzyć nowe województwo.

Bielscy radni ten pomysł podchwycili i jednogłośnie go poparli.

"Powinno powstać województwo podbeskidzkie, ponieważ region (...) Bielska-Białej jest przecięty granicą województw, co jest kardynalnym błędem ostatniej reformy; utrudnia np. organizację transportu publicznego" - czytamy w uchwale popierającej apel. Poparli go zarówno radni KO, jak i PiS.

Jak wskazano w dokumencie, "górski region Bielska-Białej ma odmienną specyfikę społeczno-gospodarczą i przyrodniczą od reszty województwa śląskiego". Wskazano również, że odrębne województwo pozwoli na prowadzenie samodzielnej polityki regionalnej, lepiej odpowiadającej potrzebom regionu.

Bartłomiej Tkacz, autor petycji w rozmowie z TVN24.pl, podkreślił, że regionów takich jak Podbeskidzie reforma administracyjna z 1999 roku się nie udała. Dodał, że Bielsko rozwija się, jednak nie w tak szybkim tempie, jak Opole, które przez ostatnie 25 lat rozwinęło się jego zdaniem kolosalnie. - "Znajdujemy się częściowo na terenie województwa śląskiego, a częściowo w województwie małopolskim. Oczywistym jest, że dla Katowic i dla Krakowa problemy i wyzwania Podbeskidzia nie są priorytetowe. Jedyną szansą rozwoju takiego, na jaki nasz region zasługuje, jest przywrócenie samostanowienia" - ocenił autor petycji, na antenie stacji.

Posłanka złożyła apel w sprawie Podbeskidzia. MSWiA nie pozostawia złudzeń

W połowie września do sprawy utworzenia nowego województwa włączyła się posłanka Małgorzata Pępek. Skierowała ona interpelację w tej sprawie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jednak MSWiA nie pozostawiło złudzeń. W odpowiedzi na interpelację posłanki wiceminister Tomasz Szymański poinformował, że obecnie w MSWiA "nie są planowane działania w zakresie nowelizacji ww. ustawy". Jak zaznaczył również, ewentualne korekty podziału terytorialnego kraju wymagałyby zmiany przedmiotowych przepisów prawa.