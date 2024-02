"Cyklop" zgwałcił siedmioro dzieci. Sąd wydał nową decyzję. To bulwersujące

Ciała małżonków znalezione w Sosnowcu. Śledztwo w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem

W niedzielę, 11 lutego w domu jednorodzinnym przy ul. Wapiennej w Sosnowcu zostały odnalezione ciała dwojga małżonków: 67-letniej kobiety i 66-letniego mężczyzny. Najprawdopodobniej są oni ofiarami potwornej zbrodni. Z informacji przekazanych PAP wynika, że prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi kara od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia. W sprawie zatrzymana jest jedna osoba, to mężczyzna ujęty poza terenem województwa śląskiego. W rozmowie z "Super Expressem" prok. Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu powiedział, że zatrzymany jest obecnie przesłuchiwany. Śledczy nie chcą zdradzać szczegółów sprawy. Rzecznik prokuratury nie chciał potwierdzić, czy zatrzymany mężczyzna jest spokrewniony z ofiarami.

Są wstępne wyniki oględzin zwłok. Prokuratura nie ujawnia szczegółów

Śledczy dysponują już wstępnymi wynikami oględzin ciał, jednak prokuratura ze względu na dobro postępowania nie wypowiada się na temat przyczyny zgonu małżonków. Potwierdziliśmy natomiast, że w poniedziałek, 12 lutego została zlecona sekcja zwłok 67-letniej kobiety oraz 66-letniego mężczyzny. Termin przeprowadzenia autopsji nie jest jeszcze znany. Badanie sekcyjne zostanie przeprowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

