Ciało mężczyzny dryfowało w stawie przy osiedlu. Co tam się wydarzyło?

Tajemnicze utonięcie w stawie Maroko w Katowicach

W stawie Maroko utopił się mężczyzna. Szczegóły dramatu są tajemnicze. Akcję ratunkową prowadziło kilka jednostek strażackich, pogotowie ratunkowe i policja.

- Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 39-letniego mężczyzny. Dokładne przyczyny i okoliczności tragedii wyjaśnią katowiccy policjanci - informuje podkom. Agnieszka Żyłka.

Na miejscu tragedii do późnego wieczora pracowali katowiccy policjanci i technicy kryminalistyki z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Czynności nadzorował prokurator z Prokuratury Rejonowej Katowice-Zachód. Na razie trudno stwierdzić, co przyczyniło się do śmierci mężczyzny.

