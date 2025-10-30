Co robić na Halloween 2025?

Halloween zbliża się wielkimi krokami. To święto, które przywędrowało do naszego kraju stosunkowo niedawno, ale cieszy się ogromną popularnością. Dzieci ruszają po cukierki, dorośli urządzają tematyczne imprezy, a ulice rozświetlają się pomarańczowym blaskiem lampionów z dyni. Jednak dla wielu to także czas, by sięgnąć po dawne wierzenia i przypomnieć sobie o tajemniczej stronie świata. Jeśli więc w tegoroczne Halloween masz ochotę poczuć prawdziwy dreszcz emocji, zamiast kostiumu ducha wybierz się w podróż po Polsce tropem tych prawdziwych – według legend nadal nawiedzających stare mury. Oto najbardziej przerażające zamki w kraju, gdzie historia i groza idą w parze.

Gdzie warto jechać na Halloween? Te zamki to strzał w dziesiątkę

Polska może pochwalić się setkami zamków i pałaców rozsianych po całym kraju, a każda z takich budowli ma swoją niepowtarzalną historię, pełną bitew, miłości i tajemnic. Niektóre z nich jednak skrywają coś więcej niż tylko historię - według legend są zamieszkane przez duchy dawnych rycerzy, dam i upiornych zjaw. To właśnie one stają się idealnym kierunkiem na Halloween. Mówi się, że kiedy zapada mrok, czuć tam obecność jeszcze kogoś! O jakich obiektach mowa? W galerii zdjęć znajdziecie TOP 5 zamków na Halloween w Polsce!

Najstraszniejsze zamki na Halloween w Polsce

Halloween w Polsce

Jeśli jednak zamki i warownie to nie do końca twój klimat, Halloween w Polsce można spędzić na wiele innych, równie tajemniczych sposobów. Warto odwiedzić m.in. miasta z duszą – takie jak Kraków, Wrocław czy Toruń – gdzie historia i legendy przeplatają się na każdym kroku. Wieczorny spacer po starych uliczkach, w blasku latarni, potrafi być równie nastrojowy jak wizyta w nawiedzonym zamku.