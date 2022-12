Mekka polskich katolików nie chce finansowania religii w szkole. Jest uchwała

Częstochowa. Uchwała dot. likwidacji finansowania lekcji religii przegłosowana przez radych

Uchwałę z apelem o likwidacji finansowania lekcji religii z budżetu miasta poparło dwunastu radnych, jedenastu było przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu, a trzech nie głosowało. W dokumencie napisano, że apel powstał w "związku z rosnącymi, niezależnie od miasta, kosztami obsługi systemu edukacji". Inicjatorzy uchwały informują, że coraz więcej uczniów rezygnuje z udziału w lekcjach religii, ale koszty organizacji zajęć nie maleją. A w samorządowych kasach jest coraz bardziej pusto. - Wydatki ponoszone na naukę religii w szkołach w 70 proc. finansowane są z subwencji oświatowej, a w 30 proc. z dochodów własnych miasta. W przypadku Częstochowy to ponad 2,8 mln zł - wylicza Sebastian Trzeszkowski, częstochowski radny. Inne miasta również wydają spore pieniądze na lekcje religii. Poznań ponad 21 mln zł, Gdańsk i Szczecin ponad 15 mln zł (dane za 2019 rok).

Radni Lewicy twierdzą, że rodziców uczniów proszą ich, aby przenieść lekcje ze szkół do salek katechetycznych. Samorządowcy tłumaczą jednak, że to nie leży w ich kompetencjach. - Jeśli zajęcia w szkole to z pewnością bardziej religioznawstwo, niż religia. W Częstochowie zatrudniamy ponad 130 księży, sióstr oraz katechetów. Kosztuje nas to ponad 9,5 mln zł rocznie, a uczniowie masowo rezygnują z uczestnictwa w zajęciach - dodaje Trzeszkowski.

Radni zaznaczają, że zaprzestanie finansowania lekcji religii z budżetu miasta nie jest projektem przeciwko żadnej religii ani przeciwko żadnemu Kościołowi, a ich apel dotyczy likwidacji finansowania zajęć wszystkich wyznań.

