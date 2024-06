Wojewoda złożył wniosek w tej sprawie

Czy w w Katowicach podsłuchiwano urzędników? Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie urządzenia, które znaleziono w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim na początku maja, tuż przed wyjazdowym posiedzeniem rządu. Choć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie znalazła podstaw by stwierdzić, że urządzenie służyło do podsłuchu i bezprawnego pozyskiwania informacji. Mimo to, wojewoda złożył wniosek w tej sprawie do prokuratury.