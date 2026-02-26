Koniec koncesji i przejęcie trasy przez GDDKiA

W marcu 2027 roku wygasa obecna umowa koncesyjna na zarządzanie odcinkiem autostrady A4, który łączy stolicę Górnego Śląska z Krakowem. Od tego momentu pełną kontrolę nad trasą przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dla osób podróżujących tą drogą oznacza to dwie fundamentalne zmiany. Po pierwsze, zniesione zostaną opłaty za przejazd dla motocykli oraz samochodów osobowych. Po drugie, rozpocznie się szeroko zakrojony program inwestycyjny, który w nadchodzących latach całkowicie zmieni oblicze tej arterii.

Drogowcy biorą na celownik blisko 120 kilometrów jezdni przebiegających przez województwa śląskie i małopolskie. Zapowiedzi obejmują gruntowną modernizację całej infrastruktury, w tym poszerzenie drogi, przebudowę węzłów oraz remonty mostów i wiaduktów, aby sprostać rosnącemu ruchowi. Przedstawiciele GDDKiA zapewniają, że ich priorytetem jest utrzymanie płynności przejazdu w trakcie prowadzonych robót oraz jak najszybsze dostarczenie kierowcom widocznych efektów modernizacji.

Etapy rozbudowy autostrady A4. Kluczowe odcinki

Planiści wytypowali kilka strategicznych fragmentów drogi, które będą wymagały największej ingerencji budowlanej:

Na odcinku od granicy województwa opolskiego do Brzęczkowic (ponad 69 km) zakres prac zostanie doprecyzowany po analizie najnowszego Generalnego Pomiaru Ruchu. Pewne jest powstanie dodatkowych pasów oraz dostosowanie węzłów drogowych do lokalnej sieci komunikacyjnej .

. Fragment między Brzęczkowicami a Byczyną zyska trzeci pas ruchu w obu kierunkach. Przebudowa obejmie węzły Jeleń i Byczyna oraz kilkanaście obiektów inżynierskich, co ma na celu zwiększenie przepustowości i poprawę komfortu podróżowania.

Na trasie z Byczyny do Balic planowane jest miejscowe dołożenie nawet czwartego pasa oraz modernizacja Miejsc Obsługi Podróżnych i licznych wiaduktów. Prace zakładają również przebudowę węzłów Balin, Chrzanów i Rudno, aby zapewnić płynność ruchu w całym regionie.

Procedury przetargowe na dokumentację projektową mają ruszyć w 2026 roku, a wstępny harmonogram zakłada realizację prac budowlanych w latach 2030–2032. Drogowcy zastrzegają jednak, że ostateczne terminy są uzależnione od decyzji administracyjnych, wyników analiz oraz dostępności funduszy na inwestycję.

Znaczenie autostrady A4 w korytarzu transportowym

A4 to najdłuższa polska autostrada, licząca 669 km i stanowiąca kluczowy element europejskiego korytarza łączącego Bałtyk i Morze Północne z Ukrainą. Obciążenie trasy jest gigantyczne – w rejonie Katowic dobowe natężenie ruchu przekracza 100 tysięcy pojazdów, a na odcinku do Balic waha się od 40 do 75 tysięcy aut dziennie.

Głównym założeniem planowanej rozbudowy jest udrożnienie trasy i podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżnych. Dzięki nowym pasom i odnowionej infrastrukturze inżynierskiej ma spaść ryzyko wypadków i zatorów, a transport towarowy oraz komunikacja regionalna mają zyskać na efektywności.

Decyzje dotyczące konkretnych rozwiązań na poszczególnych fragmentach będą zależały od danych zebranych podczas Generalnego Pomiaru Ruchu w 2025 roku. Przeprowadzone symulacje i analizy pozwolą precyzyjnie dostosować zakres prac do realnych potrzeb kierowców oraz lokalnych przedsiębiorców.