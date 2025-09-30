Fabryka FCA Powertrain w Bielsku-Białej, niegdyś symbol stabilności i zysków, zakończyła działalność.

Mimo milionowych zysków, zakład został zamknięty z powodu zmian na rynku motoryzacyjnym i nowych regulacji unijnych.

Setki pracowników straciło pracę, a miasto utraciło ważny symbol przemysłowy – dowiedz się więcej o przyczynach i skutkach tej decyzji.

FCA Powertrain w Bielsku-Białej zamknięta. 297 mln zł zysku nie wystarczyło

Choć zakład FCA Powertrain w Bielsku-Białej notował setki milionów złotych zysku, to i tak został zamknięty. Zdecydowały nie wyniki finansowe, lecz zmiany na rynku motoryzacyjnym i nowe regulacje unijne.

Proces likwidacji FCA Powertrain w Bielsku-Białej formalnie zakończył się w maju 2025 roku. Choć decyzję o zamknięciu zakładu podjęto już w styczniu 2024 roku, cały proces trwał niemal półtora roku. Produkcja silników zatrzymana została w połowie 2024 roku, a ostatnie miesiące działalności spółki poświęcono na ściąganie wierzytelności, regulowanie zobowiązań i sprzedaż majątku. Z końcem maja spółka została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Tym samym zakład, działający w Bielsku-Białej od lat 90., definitywnie przestał istnieć.

Koniec FCA Powertrain w Bielsku-Białej

Jak podaje portal next.gazeta.pl, jeszcze w 2024 roku FCA Powertrain mogła pochwalić się dobrymi wynikami. Przychody wyniosły 768,8 mln zł, a zysk netto 297 mln zł. Co ciekawe, zyski nie uratowały zakładu, a jedynym beneficjentem wypracowanych pieniędzy okazała się spółka matka – Stellantis Europe z siedzibą w Turynie. Do włoskiego właściciela trafiła dywidenda o wartości 777,3 mln zł.

Trzeba jednak pamiętać, że rok wcześniej sytuacja wyglądała znacznie lepiej. W 2023 roku przychody wyniosły aż 2,669 mld zł, czyli ponad trzy razy więcej. Na zmniejszenie obrotów miało wpływ m.in. przeniesienie parku maszynowego do brazylijskiej fabryki w Betim. Sam transfer linii technologicznych przyniósł bielskiemu zakładowi 113 mln zł przychodów.

FCA Powertrain: 800 osób zostało bez pracy

Likwidacja zakładu najmocniej uderzyła w pracowników. W szczytowym momencie fabryka zatrudniała około 800 osób. Większość z nich straciła pracę już w 2024 roku, a na przełomie roku w spółce pozostało jedynie 7 osób odpowiedzialnych za dokończenie formalności likwidacyjnych.

Historia FCA Powertrain w Bielsku-Białej wpisuje się w szerszy trend wygaszania produkcji silników spalinowych w Europie. Decyzja o likwidacji zakładu była z góry przesądzona przez transformację rynku motoryzacyjnego i globalną strategię koncernu Stellantis.