W Pszczynie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 z ulicą Polne Domy osobówka zderzyła się z tirem.

Według wstępnych ustaleń, 49-letni kierowca ciężarówki, skręcając w lewo, zderzył się z jadącym z naprzeciwka peugeotem. 26-letni kierowca osobówki trafił do szpitala.

Policja apeluje o ostrożność, wskazując, że jesienne warunki pogodowe, takie jak nisko położone słońce i śliska nawierzchnia, mogą ograniczać widoczność i wydłużać drogę hamowania.

Groźne zderzenie osobówki z tirem. 26-latek trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w środę, 12 listopada około godziny 13:40. Jak informuje policja, z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wydziału ruchu drogowego wynika, że winę za spowodowanie wypadku ponosi najprawdopodobniej kierowca ciężarówki. 49-letni obywatel Macedonii, który siedział za kierownicą samochodu ciężarowego marki Volvo, poruszał się drogą krajową nr 1 w kierunku Bielska-Białej. Dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Polne Domy, mężczyzna rozpoczął manewr skrętu w lewo.

Niestety, nie zachował przy tym należytej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. W tym samym momencie, z naprzeciwka, prawym pasem w kierunku Tychów, jechał 26-letni kierowca peugeota. Doszło do czołowo-bocznego zderzenia obu pojazdów. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Kierujący osobówką 26-latek został poszkodowany i karetka pogotowia zabrała go do szpitala. Policjanci przebadali obu uczestników zdarzenia na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Obaj kierujący byli trzeźwi. Trwa dokładne wyjaśnianie wszystkich okoliczności wypadku.

Policja apeluje do kierowców. Zmienne warunki pogodowe i jesienne słońce są zdradliwe

Funkcjonariusze policji nieustannie apelują o zachowanie wzmożonej ostrożności na drogach, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Chociaż listopadowe dni potrafią zaskoczyć słoneczną pogodą, to właśnie taka aura bywa niezwykle zdradliwa. Nisko operujące słońce może gwałtownie oślepiać kierowców, znacząco ograniczając widoczność i utrudniając prawidłową ocenę sytuacji na drodze, w tym odległości od innych pojazdów.

Dodatkowym zagrożeniem jest stan nawierzchni. Częste opady deszczu, zalegające na jezdni liście czy poranne przymrozki sprawiają, że droga hamowania znacząco się wydłuża. Nawet przy niewielkiej prędkości pojazd może wpaść w poślizg. Mundurowi proszą, aby zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania manewrów takich jak skręt, zmiana pasa ruchu czy włączanie się do ruchu. Warto dostosować prędkość nie tylko do przepisów, ale przede wszystkim do aktualnych warunków na drodze. Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.

