Akt oskarżenia przeciwko dwóm jezuitom: 55-letniemu Maciejowi Sz. i 61-letniemu Wojciechowi K., przesłała do Sądu Rejonowego w Pszczynie Prokuratura Rejonowa 27 października 2023 r. Zarzuty wobec duchownych dotyczą wielokrotnego zmuszania drugiej osoby do uprawiania seksu i innych czynności seksualnych - wszystko miało się odbywać za pomocą stosowania gróźb, przemocy lub podstępu. Zarzuty wobec Macieja Sz. zostały ujawnione 14 listopada 2022 r. przez red. Paulinę Guzik w dwuczęściowym reportażu śledczym "Towarzystwo Maciejowe" na łamach Więź.pl. W poniedziałek, 6 listopada, Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego skomentowała sprawę, publikując oświadczenie na stronie internetowej zakonu.

W oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej zakon podkreśla, że zaraz po ujawnieniu skandalu z molestowaniem seksualnym dotyczącym dwóch jezuitów, wobec obu mężczyzn poczyniono radykalne kroki: ks. Maciej Sz. został oddalony do zamieszkania w miejscu świeckim, ma zakaz noszenia duchownego stroju i jest pod stałym nadzorem władz kościelnych, a także nie może sprawować jakiejkolwiek posługi kapłańskiej. Jeśli chodzi o ks. Wojciecha K., kroki zakonu są bardziej drastyczne, bo dotyczą stałego zakazu jakiejkolwiek posługi kapłańskiej i pracy duszpasterskiej, w tym odprawiania mszy świętej z ludem. Dodatkowo, w sprawie tego jezuity wszczęto postępowanie mające na celu wydalenie go ze stanu duchownego i zakonu - o tym, czy tak się stanie, zdecyduje teraz Stolica Apostolska.

- Zależy nam na dogłębnym zbadaniu spraw, również przez państwowy wymiar sprawiedliwości, z którym współpracujemy, mając na uwadze dobro osób pokrzywdzonych. Wszelkie pytania dotyczące toczącego się postępowania prowadzonego przez państwowy wymiar sprawiedliwości proszę kierować do Prokuratury Rejonowej bądź Sądu Rejonowego w Pszczynie.

Wyrażamy ogromny ból z powodu głębokich zranień spowodowanych czynami, których dopuścili się nasi współbracia. Ponawiamy także naszą gotowość do przyjęcia osób, które chciałyby zgłosić doznaną krzywdę. Mogą to zrobić kontaktując się bezpośrednio z naszą kurią, bądź z ks. Wojciechem Bojanowskim SJ, Delegatem Prowincjała ds. ochrony dzieci i młodzieży ([email protected], 503-739-096). Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, by wszystkie osoby, które zgłosiły krzywdę, zostały należycie przyjęte i wysłuchane. Osobom tym proponowane jest wsparcie psychologiczne i duszpasterskie, którego formy ustalane są bezpośrednio z tymi osobami, uwzględniając potrzeby każdej z nich - podkreślają w oświadczeniu jezuici.