Oba zdarzenia miały miejsce w środę, 14 grudnia około godz. 17.00 w Bielsku-Białej. W pierwszym przypadku w rejonie dworca w Komorowicach doszło do potrącenia przez pociąg ze skutkiem śmiertelnym 54-letniego mężczyzny. - Niestety, w tym przypadku próba samobójcza okazała się skuteczna. Sprawą zajmuje się prokuratura - mówi nam asp. sztab. Katarzyna Chrobak z KMP w Bielsku-Białej. Z kolei drugie zdarzenie miało miejsce w rejonie dworca przy ul. Warszawskiej. Tam również doszło do potrącenia mężczyzny. - Tym razem udało się uratować poszkodowanego. Był przytomny, został przewieziony przez pogotowie do szpitala - dodaje oficer prasowa bielskiej policji. Czy to przypadek, że dwóch mężczyzn w tym samym czasie decyduje się targnąć na własne życie? - Na razie nie łączymy obu tych przypadków - odpowiada asp. sztab. Chrobak.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Anielka i Jaś zginęli z mamusią pod pędzącym pociągiem „Aniołki pamiętamy o Was"