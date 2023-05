Prowadził przez lata wiele spraw! Mimo, że nie miał dyplomu. Fałszywy adwokat w rękach policji

Fałszywy adwokat z Jastrzębia-Zdroju

Ta historia zaczęła się w 2016 roku. Jak czytamy w policyjnym komunikacie, 50-letni obecnie mężczyzna przedłożył notariuszowi uprzednio podrobiny dyplom Szkoły Wyższej, czym "podstępnie wprowadził go w błąd co do autentyczności dokumentu i uzyskał uwierzytelnienie jego oryginalności w postaci notarialnego poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii okazanego dyplomu". W 2017 i 2018 roku mężczyzna usiłował wprowadzić w błąd członków Okręgowej Izby Adwokackiej, przedstawiając notarialne poświadczenie podrobionego wcześniej dokumentu. Chciał w ten sposób otrzymać możliwość podejścia do egzaminu adwokackiego. Nie udało mu się. Jednak już w 2019 roku mężczyzna na podstawie podrobionych dokumentów zdał egzamin! Ba, został nawet wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Izbę Adwokacką.

Oferował szereg usług, prowadził wiele spraw

Mężczyzna proponował niczego nie świadomym klientom swoje usługi. - Oferował porady prawne oraz możliwość reprezentowania i działania w ich imieniu przed organami ścigania, sądami powszechnymi i innymi organami państwowymi - podaje policja. - 50-latek, bez uprawnień, występował przed sądem, jako pełnomocnik, podając się za adwokata. Prowadził sprawy karne, cywilne, majątkowe, gospodarcze, materialne, jak i spraw wobec osób nieletnich - czytamy w komunikacie.

Adwokat bez dyplomu zatrzymany

Eldorado skończyło się 23 maja. Tego dnia 50-latek został zatrzymany. - Prokurator przedstawił podejrzanemu w sumie 4 zarzuty. Mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe, obowiązuje go również zakaz opuszczania kraju - informuje jastrzębska komenda.