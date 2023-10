Zaginęła 14-latka z Bielska-Białej. Wyszła z domu w nocy i nie wróciła

i Autor: Policja Śląska

POLICJA APELUJE O POMOC

Gdzie jest 14-letnia Luba? Dziewczynka wyszła w nocy z domu i zaginęła

14-letnia Luba Hreshchuk w nocy z 1 na 2 października wyszła ze swojego domu i do tej pory nie wiadomo, co się z nią stało. 14-latka od tamtego momentu nie skontaktowała się z nikim ze swoich bliskich. Zaginięcie dziewczynki zgłosili na policję w Bielsku-Białej jej zrozpaczeni rodzice. Teraz służby apelują o pomoc w ustaleniu, co stało się z nastolatką i gdzie może przebywać.