Gdzie na Wielkanoc 2025 w Polsce? Wyjazdy zyskują na popularności

Tradycyjne przygotowania do Wielkanocy wiążą się z wieloma obowiązkami - sprzątaniem, gotowaniem i całą organizacją rodzinnych spotkań. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób wybiera alternatywę w postaci wyjazdów, by móc cieszyć się świętami w komfortowych warunkach, bez myślenia o codziennych obowiązkach. Popularność zyskują w szczególności wyjazd w góry, bowiem to właśnie w tym regionie można nie tylko wypocząć, ale i korzystać z aktywnego wypoczynku. Jednym z miejsc, które w tym roku z pewnością przyciągnie uwagę turystów, jest luksusowy i najdłuższy w Europie hotel w samym sercu Beskidów. Kiedyś w jego miejscu stał PRL-owski ośrodek.

Wielkanoc 2025 w górach. Najdłuższy hotel w Europie z wyjątkową ofertą

W zeszłym roku głośno było na temat otwarcia najdłuższego hotelu w Europie, który powstał w Polsce a dokładnie w Szczyrku. Po kilku miesiącach funkcjonowania hotel Mercure nadal przyciąga do siebie mnóstwo odwiedzających i - jak się okazuje - wielkanocne pobyty można już rezerwować. Oferta na święta pozwoli gościom połączyć tradycyjne świętowanie z zabawą i relaksem, więc bez wątpienia to coś idealnego dla wielu rodzin.

Co ciekawe, Wielkanoc w hotelowym gigancie w Szczyrku nie będzie zwyczajna, bowiem w pakietach pobytowych znajdują się takie atrakcje jak np. nordic walking, wspólne ognisko, aqua dance czy muzyka na żywo. Oczywiście nie zabraknie także uroczystego śniadania wielkanocnego!

Jeśli jesteście ciekawi, jak przedstawia się najdłuższy hotel w Europie na zdjęciach, zachęcamy do sprawdzenia galerii zdjęć poniżej.

