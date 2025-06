Główna estakada w Chorzowie grozi zawaleniem? Jest decyzja nadzoru budowlanego

5 czerwca 2025 roku odbyło się posiedzenie wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego, poświęcone sytuacji związanej z zamknięciem estakady w Chorzowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele miasta, służb oraz eksperci, którzy przedstawili podjęte działania i analizy. Wojewoda śląski, Marek Wójcik, poinformował o zobowiązaniu prezydenta Chorzowa przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego do zabezpieczenia estakady.

– Miasto Chorzów poinformowało o tym, iż nie podjęło jeszcze decyzji co do przyszłości estakady, w związku z czym Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął decyzję o zobowiązaniu Prezydenta Miasta Chorzowa o podjęcie działań związanych z tymczasowym zabezpieczeniem obiektu po to, aby w przyszłości móc przywrócić jego funkcjonowanie – powiedział wojewoda Marek Wójcik.

Estakada w Chorzowie: Bezpieczna czy niebezpieczna? Wojewoda śląski przedstawia plan działania

Wojewoda Wójcik podkreślił, że po wykonaniu niezbędnych prac zabezpieczających, decyzję o przywróceniu estakady w Chorzowie podejmie prezydent miasta. Dodał również, że w obecnej sytuacji, wzmocnienie obiektu i doprowadzenie do możliwości przejazdu tramwajów pod estakadą oraz ruchu samochodowego nad nią, jest optymalnym rozwiązaniem.

Elżbieta Oczkowicz, Wojewódzka Inspektor Nadzoru Budowlanego, poinformowała o wdrożonych procedurach. – Na dzień dzisiejszy inspektorat pracuje nad wydaniem decyzji częściowej w toczącym się postępowania administracyjnym dotyczącym niniejszej estakady. W zakresie nakazania wykonania podparcia z konstrukcji stalowych przęseł obiektu i w tym zakresie, jak wspomniał pan wojewoda zarządca obiektu przyszłościowo będzie miał możliwość podjęcia decyzji w zakresie przywrócenia użytkowania tego obiektu w całości – wyjaśniła.

Czy grozi nam katastrofa jak w Dreźnie? Eksperci uspokajają

Podczas konferencji poruszono również kwestię wznowienia kursowania pociągów pod chorzowską estakadą. Prof. Janusz Rymsza, doradca Ministerstwa Infrastruktury ds. obiektów inżynieryjnych, przypomniał, że w 2014 roku estakada została wzmocniona sprężeniem zewnętrznym.

– Jest to sprężenie, które jest widoczne, a więc widzimy, czy cokolwiek się ze przęsłem dzieje, czy też nie. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji. Więc mając taką sytuację, że widzimy, że jest to sprężenie i funkcjonuje ono zmniejszając prędkość pod obiektem do 60 km na godzinę i monitorując ten przejazd dwa razy na dobę, podjęliśmy decyzję o przywróceniu ruchu kolejowego – uzasadnił prof. Rymsza.

Profesor podkreślił, że ruch kolejowy pod estakadą jest bezpieczny, a bezpieczeństwo jest monitorowane na bieżąco. Odniósł się również do porównań z mostem w Dreźnie, zaznaczając, że są to zupełnie inne obiekty o różnej skali. – Tam mniej więcej rozpiętość przęsła miała 100 metrów. Rozpiętość tego przęsła, naszego kolejowego i innych przęseł, to jest 30 metrów, to jest inny świat. Oprócz tego most w Dreźnie ma konstrukcję belkową, a w Chorzowie jest płyta – wyjaśnił prof. Rymsza, dodając, że konstrukcja płyty w Chorzowie utrudnia wystąpienie katastrofy podobnej do tej w Dreźnie.

Krzysztof Klimosz, prezes zarządu Kolei Śląskich, podziękował prof. Rymszy za ekspertyzę i podkreślił, że bezpieczeństwo pasażerów jest priorytetem. – W przestrzeni medialnej pojawiły się informacje, że wpuszczamy pociąg pod obiekt, który grozi natychmiastowym zawaleniem i że ryzykujemy życia naszych pasażerów. Dla nas, jako Kolei Śląskich, bezpieczeństwo naszych pasażerów jest priorytetem, dlatego jeżeli wpłynęła ekspertyza to PKP PLK wstrzymały ruch kolejowy. My nie dysponowaliśmy swoich pociągów do czasu wykonania niezależnych oględzin i ekspertyzy Pana Profesora Rymsze (...) Na ten moment przejazd pociągów pod Estakadą jest bezpieczny – zaznaczył prezes Klimosz.

Mecz na Stadionie Śląskim a utrudnienia w ruchu

Podczas spotkania omówiono również kwestię utrudnień w ruchu w związku z meczem reprezentacji Polski na Stadionie Śląskim. Inspektor Jacek Stelmach zapewnił, że policja odpowiednio zabezpieczy estakadę w trakcie meczu. – W związku z meczem Polska-Mołdawia, który dzisiaj będzie się odbywał, skierowaliśmy kilkudziesięciu policjantów z garnizonu śląskiego w celu wsparcia kwestii związanej z zarządzaniem ruchu na naszym terenie. (...) Mam nadzieję, że również w związku z tym meczem nie dojdzie do poważnych zakłóceń ruchu drogowego – powiedział zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach.

Insp. Stelmach dodał, że policja wraz z władzami miasta opracowała objazdy, a informacje o nich zostały przekazane mieszkańcom, co pozwoliło uniknąć korków i spiętrzenia ruchu.

Źródło: ESKA

