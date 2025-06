Katastrofa w Dreźnie. Most zawalił się w jednym momencie, w Chorzowie mogło być tak samo

Z powodu zagrożenia katastrofą, władze Chorzowa podjęły decyzję o zamknięciu estakady, będącej częścią drogi krajowej nr 79 (ul. Katowickiej). Obiekt mógł się zawalić, ponieważ był wykonany ze stali podatnej na korozję naprężeniową. Dokładnie taki sam problem wystąpił w Dreźnie, gdzie zawalił się most Caroli.

- Przykładem obiektu, w którym zastosowano podobną stal, jest Most Caroli w Dreźnie, który uległ katastrofie we wrześniu 2024 roku. Do zawalenia doszło w ciągu zaledwie 5 minut od momentu wykrycia pęknięcia kabli przez system monitorujący. To oznacza, że nawet przy zastosowaniu systemów czujników monitorujących stan obiektu mostowego nie ma możliwości bezpiecznej ewakuacji użytkowników w przypadku nagłej awarii - ostrzegał Szymon Michałek, prezydent Chorzowa.

Oba obiekty wiele łączy. Podobnie jak most Caroli, chorzowska estakada powstała w latach 70. XX wieku. Jej budowę rozpoczęto w 1976 roku, a uroczyste otwarcie nastąpiło w 1979 roku. Projekt przygotowało Wojewódzkie Biuro Projektowe w Zabrzu, a wykonał Skoczowski Oddział Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych pod nadzorem Politechniki Śląskiej.

Oba obiekty łączy nie tylko okres powstania, ale również technologia budowy – wykorzystanie sprężającej stali zbrojeniowej. Stal ta, charakteryzująca się wysoką wytrzymałością i sprężystością, miała wzmocnić betonową konstrukcję. Podobieństwa dotyczą także parametrów – długość mostu w Dreźnie wynosiła 375 metrów, a estakady w Chorzowie 400 metrów.

Przypomnijmy, że most Caroli w Dreźnie runął we wrześniu zeszłego roku. Katastrofa wydarzyła się w jednym momencie. Na szczęście doszło do niej w środku nocy, gdy nikt nie znajdował się na przeprawie. Mieszkańców obudził natomiast przerażający huk. Zaledwie kilka minut przed katastrofą przez most przejechał tramwaj. Aż strach pomyśleć co by się stało, gdyby to wtedy konstrukcja uległa zawaleniu.

Gigantyczne utrudnienia komunikacyjne po zamknięciu estakady

Zamknięcie estakady wywołało natychmiastowe utrudnienia w ruchu drogowym. Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Katowicach insp. Jacek Stelmach, zaapelował do kierowców o korzystanie z autostrad A1 i A4 oraz Drogowej Trasy Średnicowej i drogi nr 925. Władze Chorzowa uruchomiły infolinię (32 416 59 87), a Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) infolinię (800 16 30 30), aby informować mieszkańców o aktualnej sytuacji.

Wicedyrektor ZTM, Aleksander Sobota, podkreślił, że zamknięcie estakady to poważny problem dla całego systemu komunikacyjnego metropolii. Od wtorku, 3 czerwca wprowadzono trasy objazdowe dla 26 linii komunikacji miejskiej – 7 tramwajowych i 19 autobusowych. Uruchomiono także tymczasową linię tramwajową nr 40 oraz 9 tymczasowych przystanków.

Zamknięcie terenu pod estakadą, gdzie przebiega niedawno wyremontowana linia kolejowa, skomplikowało również sytuację Kolei Śląskich. Pociągi jadące od strony Tarnowskich Gór będą zatrzymywane w Bytomiu, a pasażerowie na odcinku Bytom – Chorzów Batory będą przewożeni komunikacją zastępczą. Prezes KŚ Krzysztof Klimosz zaapelował do władz Chorzowa o jak najszybsze przywrócenie możliwości działania torowiska pod estakadą.

Katastrofa w Dreźnie. Zawalił się most Caroli