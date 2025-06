Zabawa do rana

Chorzów: Ciężarówka potrąciła śmiertelnie 69-latkę. Jak doszło do tragedii?

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek (2 czerwca) około godziny 10.30 na ulicy Karola Miarki w Chorzowie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierowca ciężarówki cofając pojazdem, a następnie włączając się do ruchu, potrącił 69-letnią kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń, piesza zmarła na miejscu zdarzenia.

- Chorzowscy policjanci ustalają okoliczności tragicznego wypadku, do jakiego doszło dzisiaj przed południem na ulicy Karola Miarki. Jak wynika z wstępnych ustaleń, kierujący ciężarówką prawdopodobnie nie zauważył kobiety, która podeszła w pobliże samochodu – informuje śląska policja.

Mundurowi wystosowali apel do uczestników ruchu drogowego.

Apel policji po tragicznym wypadku w Chorzowie. "Wystarczy chwila nieuwagi"

Śmierć 69-letniej kobiety to ogromna tragedia dla jej bliskich i przestroga dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach zabudowanych i w miejscach, gdzie piesi mogą pojawić się niespodziewanie.

- To tragiczne zdarzenie przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach. Kierowcy powinni pamiętać o tym, że pieszy zawsze jest bardziej narażony na skutki wypadku. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii. Prosimy o ostrożność i rozwagę – zwłaszcza w rejonach zabudowanych i w miejscach, gdzie piesi mogą pojawić się niespodziewanie – apelują policjanci.

Szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia ma wyjaśnić wszczęte w tej sprawie postępowanie. Policja apeluje do wszystkich świadków wypadku o kontakt i pomoc w ustaleniu przebiegu zdarzeń.