Estakada w Chorzowie zamknięta. Z których dróg powinni korzystać kierowcy?

Zamknięcie estakady w Chorzowie spowodowało gigantyczne utrudnienia dla kierowców, którzy nie mogą korzystać z najwygodniejszej dla siebie trasy. Pomiędzy Bytomiem a Katowicami zalecane są objazdy drogami DW925 do DW902 w Rudzie Śląskiej. Osoby poruszające się autostradą A1 w stronę Śląska, powinny kierować się w stronę węzła A1/A4, aby omijać utrudnienia.

- Wszystkie pojazdy, które zmierzają w stronę Chorzowa od Katowic powinny uciekać w ulicę Parkową, albo w ulicę Wojska Polskiego i kierować się dalej DTŚką [Drogowa Trasa Średnicowa - dop. red.] w stronę Bytomia i Świętochłowic. Samochody, które jadą od Bytomia powinny uciekać już w ulicę Krzyżową, albo jechać objazdem przez Stary Chorzów i unikać wjazdu do centrum miasta - powiedział Radiu ESKA insp. Jacek Stelmach, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Niestety mieszkańcy czują się zaskoczeni nagłym zamknięciem estakady i narzekają na brak właściwego oznakowania.

- To jest skandal. Z dnia na dzień pozamykali cały rynek i teraz trzeba iść trzy kilometry, żeby dojść 100 metrów - mówi ESCE jeden z mieszkańców Chorzowa.

- Ja to rozumiem, że to wynikło tak nagle, ale chyba można to było inaczej zorganizować. Powinny być jakieś tablice, żebyśmy tam nie podjeżdżali, nie podchodzili. Można to było zabezpieczyć, przecież są rusztowania. Postawić, żeby były wąskie przejścia, tak samo jak są remonty kamienic. Wszystko się da zorganizować - mówi inny chorzowianin.

Zmiany w organizacji ruchu

W związku z wyłączeniem z użytkowania estakady w Chorzowie zamknięte dla ruchu pojazdów i pieszych są ulice:

cała przestrzeń pod estakadą włącznie z parkingami, ulica Katowicka (droga krajowa nr 79) na odcinku między skrzyżowaniem z ulicami Dąbrowskiego i Konopnickiej oraz skrzyżowaniem z ulicą Krakusa,

ulica Pocztowa na odcinku od rejonu budynku poczty do skrzyżowania z ul. Rynek (łącznie ze skrzyżowaniem),

ulica Moniuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Pocztową do końca ulicy (rejon budynku nr 4),

ulica Rynek na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Katowicka i Meitzena oraz skrzyżowaniem z ul. Pocztową (łącznie ze skrzyżowaniem),

łącznik pod estakadą pomiędzy ulica Pocztową i ul. Faski,

ulica Faski,

ulica Rynek na odcinku pomiędzy rejonem budynku nr 10 i skrzyżowaniem z ulicami Katowicką i Kościuszki,

łącznica estakady pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Powstańców, Rynek i Jagiellońską i skrzyżowaniem z ul. Katowicką,

łącznica estakady pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Moniuszki i ul. Katowicką (estakada)

ulica Kościuszki (relacja do ul. Rynek) na odcinku od skrzyżowania z ul. Moniuszki (rondo) do skrzyżowania z ulicami Katowicką i Rynek,

ograniczono ruch na odcinku Kościuszki/Parkowa do ronda Huty Królewskiej tylko dla mieszkańców i komunikacji miejskiej.

Przejście pieszych pomiędzy ulicami Kościuszki i Rynek możliwe będzie wyłącznie przez wyznaczone przejście dla pieszych przez ulicę Katowicką (odcinek wyłączony z ruchu pojazdów) w rejonie skrzyżowania z ulicami Dąbrowskiego i Konopnickiej. Ponadto w związku z zamknięciem estakady nieczynna będzie linia kolejowa nr 131 biegnąca pod obiektem.

Co z ruchem tranzytowym? Objazdy dla ciężarówek

Jak informują lokalne władze, celem odciążenia ruchem tranzytowym ulic położonych w obszarze zamkniętym ulicami Parkową, al. Wojska Polskiego, Gałeczki, drogą wojewódzką nr 902 (DTŚ), Nomiarki, 75 Pułku Piechoty, Żołnierzy Września i 3 Maja, wprowadzony zostanie zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Wprowadzony zakaz nie będzie obowiązywać pojazdów służb miejskich i zaopatrzenia.

W związku z tym wyznaczone zostaną objazdy dla pojazdów o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony:

z kierunku skrzyżowania ulic Katowickiej i 3 Maja w kierunku Katowic: ul. 3 Maja, ul. Żołnierzy Września, ul. 75 Pułku Piechoty, ul. Nomiarki, droga wojewódzka nr 902 (jezdnia w kierunku Katowic), z kierunku skrzyżowania ulic Kościuszki i Parkowej w kierunku skrzyżowania ulic 3 Maja i Katowickiej: ul. Parkowa, al. Wojska Polskiego, ul. Gałeczki, droga wojewódzka nr 902, ul. Nomiarki, ul. 75 Pułku Piechoty, ul. Żołnierzy Września, ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Katowicką,

z kierunku skrzyżowania ulic Katowickiej, Parkowej i al. Wojska Polskiego w kierunku skrzyżowania ulic 3 Maja i Katowickiej: ul. Parkowa, al. Wojska Polskiego, ul. Gałeczki,

droga wojewódzka nr 902, ul. Nomiarki, ul. 75 Pułku Piechoty, ul. Żołnierzy Września, ul. 3 Maja do skrzyżowania z ul. Katowicką.