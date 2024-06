41-latka chciała nakarmić pytona. Wtedy rozegrał się horror. "Ugryzł i owinął się"

Autor: Flickr.com

Gad ten jest jednym z największych gatunków pytonów na świecie. Nie jest trudny w hodowli, przez co jest częstym gościem w domowych terrariach. Dorosły wąż potrafi stwarzać zagrożenie dla człowieka, a w naturze dorasta do ponad 8 metrów długości i wagi prawie 200 kilogramów. W niewoli żyje maksymalnie 37 lat. Na wolności żywi się wszystkim, co uda mu się upolować, nawet młodymi antylopami.