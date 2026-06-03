Zabytkowy kościół gości hollywoodzkie sławy

Jeszcze kilka miesięcy temu mało kto przypuszczał, że jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Zabrzu stanie się areną pracy wielkiej hollywoodzkiej produkcji. Tymczasem zabytkowy kościół pw. św. Józefa zamienił się w profesjonalny plan filmowy, na którym pracują twórcy nowej odsłony kultowego „Nieśmiertelnego”.

Największe emocje wśród mieszkańców i fanów kina wzbudziła obecność Jeremy'ego Ironsa. Brytyjski aktor, znany milionom widzów na całym świecie, został zauważony na planie zdjęciowym w Zabrzu. To jedna z najbardziej cenionych postaci światowego kina, laureat Oscara, Złotego Globu i nagrody Emmy. W pamięci wielu widzów zapisał się między innymi rolą Simona Grubera w filmie „Szklana pułapka 3”, gdzie partnerował Bruce'owi Willisowi.

Obecność tak rozpoznawalnego aktora sprawiła, że wokół kościoła zaczęli gromadzić się mieszkańcy oraz miłośnicy kina liczący na choćby krótkie spotkanie z gwiazdą. Dostęp do planu jest jednak bardzo ograniczony, a nad bezpieczeństwem produkcji czuwa ochrona.

Jeszcze większe zainteresowanie budzi fakt, że Jeremy Irons nie będzie jedyną wielką gwiazdą pracującą przy tej produkcji. Główną rolę w nowym „Highlanderze” gra Henry Cavill, znany między innymi z filmów o Supermanie, serialu „Wiedźmin” oraz hitów szpiegowskich.

Gdzie kręcone są sceny do "Nieśmiertelnego"?

Twórcy filmu od kilku tygodni realizują zdjęcia w różnych częściach Polski. Wcześniej ekipa pracowała między innymi w Łodzi i Częstochowie. Pod koniec maja 2026 r. przyszedł czas na Zabrze, które zachwyciło producentów wyjątkową architekturą kościoła św. Józefa.

Jak wyjaśnia proboszcz parafii ks. Józef Dorosz, wybór lokalizacji nie był przypadkowy. Filmowcy poszukiwali obiektów o charakterystycznej, niepowtarzalnej estetyce. Modernistyczna świątynia zaprojektowana przez wybitnego architekta Dominikusa Böhma idealnie wpisała się w wizję twórców.

Wnętrza kościoła mają niezwykły klimat, który doskonale współgra z mrocznym i tajemniczym charakterem „Nieśmiertelnego”. Produkcja opowiada historię wojowników żyjących przez stulecia i toczących odwieczną walkę, dlatego twórcy poszukują miejsc o wyjątkowej atmosferze i historycznym charakterze.

Mimo obecności dużej międzynarodowej ekipy filmowej życie parafii nie zostało sparaliżowane. Nabożeństwa oraz uroczystości religijne zostały przeniesione do dolnej krypty, dzięki czemu mieszkańcy mogą normalnie korzystać ze świątyni.

Do kiedy ekipa filmowa "Nieśmiertelnego" będzie kręcić w Zabrzu?

Zdjęcia w Zabrzu mają potrwać jeszcze tylko kilka dni - do Bożego Ciała. Potem ekipa przeniesie się do kolejnych lokalizacji, a kościół wróci do swojego codziennego funkcjonowania. Dla miasta pozostanie jednak wyjątkowa historia – nie każdego dnia w sercu Górnego Śląska można spotkać gwiazdy światowego formatu i obserwować powstawanie jednej z najbardziej wyczekiwanych produkcji fantasy ostatnich lat.

Wszystko wskazuje na to, że Zabrze zapisze się w historii nowego „Highlandera” jako jedna z kluczowych europejskich lokalizacji filmu, który już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie fanów na całym świecie.

Jeremy Irons w Zabrzu: