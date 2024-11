Listopad miesiącem badania jąder i prostaty. Mężczyźni bagatelizują profilaktykę

O tym jak ważna jest profilaktyka nie trzeba nikogo przekonywać, mimo to temat „męskich” badań profilaktycznych jest często bagatelizowany. Tymczasem nowotwory jądra to jedne z najczęstszych nowotworów złośliwych u młodych mężczyzn. Szczyt zachorowań przypada pomiędzy 15 a 44 rokiem życia.

O profilaktyce badań przypomina Fundacja Katarzyny Stachowicz Pokonaj Raka z hokeistami EC Będzin Zagłębie Sosnowiec.

- ​Trwa miesiąc poświęcony walce z męskim rakiem. Panowie, jesteście dla nas ważni. Dlatego przypominamy i apelujemy – badajcie się! Mężczyźni w ramach listopadowej, międzynarodowej akcji „wąsopad” czy „movember” zapuszczają wąsy, a ja wraz z moją fundacją solidaryzuję się ze wszystkimi panami walczącymi z nowotworami – mówi posłanka i działaczka społeczna Katarzyna Stachowicz.

Jak podkreśla posłanka, wykonywanie regularnych badań profilaktycznych ratuje życie.

- Hokej to sport zdominowany przez mężczyzn i - nie ma co się oszukiwać – naszym głównym odbiorcą są mężczyźni. Dlatego cieszymy się, że wspólnie możemy promować profilaktykę i przełamywać tematy tabu wśród mężczyzn - mówi dr Adrian Pietrzyk, prezes zarządu Zagłębie Sosnowiec sp. z o.o.

– Wciąż słyszę stwierdzenia typu: „Nie byłem u lekarza 5 lat” czy „A ja nie chodzę od 10 lat”, traktowane jak powód do dumy, męskości. A to nie powód do dumy, tylko do refleksji. Bo co powiedzieć ojcu trójki dzieci, gdyby usłyszał, że wcześniejsza wizyta u lekarza zwiększyłaby jego szanse na przeżycie? Dlatego, panowie, dbajmy o siebie, badajmy się – apeluje.