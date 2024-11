Sąd zdecyduje czy Bartłomiej S. opuści areszt. Wicemarszałek jest podejrzany o korupcję

To największy park w Polsce i jeden z największych w Europie. Jakie skrywa tajemnice?

23 października funkcjonariusze CBA w Katowicach zatrzymali wicemarszałka województwa śląskiego Bartłomieja S., prokuratura postawiła mu zarzuty korupcyjne. Dotyczą one przyjmowania korzyści majątkowych w związku z pełnionymi funkcjami wicemarszałka woj. śląskiego oraz wiceprezydenta Częstochowy.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu. 25 października Sąd Rejonowy Katowice-Zachód przychylił się do wniosku i zdecydował o areszcie na trzy miesiące. Bartłomiej S. złożył wówczas rezygnację z funkcji wicemarszałka. Na tym stanowisku zastąpił go Leszek Pietraszek.

Decyzję w sprawie aresztowania zaskarżyła obrona. Jego obrońca ujawnił, że Bartłomiej S. złożył wyjaśnienie i nie przyznał się do winy. Informację o terminie rozpoznania zażalenia przekazał PAP rzecznik Sądu Okręgowego w Katowicach, sędzia Jacek Krawczyk. Sąd Okręgowy w Katowicach zażalenie na tymczasowy areszt ma rozpatrzyć, w czwartek, 14 listopada.

W tym śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach, zarzuty usłyszały jeszcze trzy osoby. Miały one wręczyć łapówki Bartłomiejowi S.. Grozi im od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Zastosowano wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.