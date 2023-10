Horror! 57-latka zginęła w pracy rozjechana przez wózek widłowy

Tragedia w Gliwicach. Kobieta zginęła w zakładzie pracy potrącona przez wózek widłowy

Do tego makabrycznego wypadku doszło we wtorek, 17 października, około godziny 7:00 w jednej z firm przy ul. Okrężnej w Gliwicach. Pracującą tam kobietę potrącił wózek widłowy. Reakcja współpracowników była natychmiastowa - od razu wezwali oni pogotowie ratunkowe, a do pomocy rannej lądował nawet śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, obrażenia 57-latki okazały się zbyt duże - potrącona pracownica zmarła, mimo wysiłków ratowników medycznych, którzy próbowali uratować jej życie. - 7:25 Zdarzenie medyczne - Śmigła w akcji - #Ratownik4 - lądowanie śmigła w rejonie A4/DK44/Południowa Obwodnica Gliwic. Aktualizacja 8:15 - na terenie jednej z firm produkcyjnych doszło do potrącenia kobiety przez wózek widłowy. Niestety pomimo podjętej próby reanimacji, życia potrąconej kobiety nie udało się uratować. R4 powrót do bazy na pusto - poinformowała na Facebooku strona "Gliwice na sygnale".

Policja o śmiertelnym wypadku w zakładzie pracy w Gliwicach

- Dziś rano, tuż po godzinie 7:00, służby zostały powiadomione o potrąceniu przez wózek widłowy na terenie jednego z zakładów przy ul. Okrężnej w Gliwicach. Do ratowania życia nieprzytomnej osoby natychmiast wysłano załogę lotniczego pogotowia ratunkowego. Niestety, obrażenia były zbyt poważne, kobieta zmarła.

Na miejscu wypadku pracowała policyjna ekipa dochodzeniowo-śledcza i prokurator. Śledczy zajmują się ustaleniem przyczyn i okoliczności tej tragedii. Postępowanie wykaże, co doprowadziło do tego tragicznego zdarzenia - przekazała Komenda Miejska Policji w Gliwicach.

