WSTRZĄSAJĄCE SZCZEGÓŁY

Horror na A1. Dwie osoby zginęły w makabrycznym wypadku busa

Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają przyczyny i okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło na zjeździe z autostrady A1 w Czekanowie. W wyniku uderzenia busa w bariery energochłonne, śmierć na miejscu poniosło dwóch pasażerów, a pięciu pozostałych, w tym kierowca, trafiło do szpitala. Apelujemy do wszystkich kierowców o rozsądek na drodze.