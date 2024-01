Horror! Strażacy potrącili 8-latka na pasach w Katowicach. Szokujące okoliczności!

8-latek potrącony na pasach przez wóz strażacki. Horror w Katowicach

Koszmarne sceny rozegrały się we wtorek, 16 stycznia, tuż po godz. 12:00 w centrum Katowic. 8-letni chłopiec chciał przejść przez pasy na drugą stronę ulicy przy skrzyżowaniu ul. Kozielskiej z ul. Kopernika. W tym czasie do skrzyżowania zbliżał się jadący na sygnałach bojowy wóz strażacki - z tego powodu kierowca autobusu zatrzymał się tuż przed pasami, by przepuścić uprzywilejowany pojazd. 8-latek w tym samym momencie miał zielone światło do przejścia przez jezdnię i odebrał zachowanie kierowcy autobusu jako ustąpienie mu pierwszeństwa. Gdy tylko pojawił się na pasach, potrącił go pędzący wóz strażacki. Na szczęście chłopcu nic poważnego się nie stało.

– Najprawdopodobniej wóz przejechał po stopie 8-latka. Dziecko z urazem nogi zostało przewiezione wraz ze swoją matką do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka – powiedziała portalowi katowice24.info.pl kom. Agnieszka Żyłka, rzeczniczka katowickiej policji.

