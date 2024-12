Ile kosztują choinki na święta? Najtańsze choinki prosto od leśników

Jak co roku, Lasy Państwowe rozpoczęły akcję choinkobrania, a to oznacza, że jeśli jeszcze nie kupiliście świątecznego drzewka, to jest ku temu okazja. W większości nadleśnictw ruszyła sprzedaż świątecznych drzewek. W ofercie znajdziecie świerki, jodły i sosny oraz stoisz, czyli gałązki. Cena choinek, które możemy nabyć w Lasach Państwowych jest mocno zróżnicowana i uzależniona zarówno od regionu Polski, jak również od gatunku i wysokości drzewka, które chcemy nabyć. W całej Polsce wahają się od 30 zł za najniższe drzewka do 130 zł za te najwyższe.

- Choinki sprzedawane przez leśników są w większości przypadków tańsze od drzewek sprzedawanych przez prywatne firmy czy sieci marketów, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich - informują Lasy Państwowe.

Część nadleśnictw sprzedaje też wysokie drzewka, powyżej 5 czy 6 m wysokości, których cena jest odpowiednio wyższa. Leśnicy przekonują też, że choinki sprzedawane przez nich są często tańsze od drzewek oferowanych przez prywatne firmy czy sieci marketów, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie ceny dochodzą nawet do 400 zł za drzewko.

Choinka od nadleśnictwa - jak kupić?

Ceny żywych choinek 2024 zaczynają się od 30 złotych. Jak można je kupić? Aby kupić choinkę, trzeba przyjechać do wybranego nadleśnictwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Drzewka można wybierać spośród tych, które już są ścięte, lub nawet samodzielnie je sobie ściąć. Akcja nazywa się "Choinkobranie" i polega na tym, że przy wsparciu leśników można samodzielnie wyciąć na plantacji wybrane drzewko. Dodatkowo leśnicy organizują ognisko, przy którym można się ogrzać, zjeść kiełbaskę i porozmawiać o drzewach ze specjalistami. Najmłodsi w tym czasie wykonują świąteczne ozdoby.

Taką akcję prowadzą nadleśnictwa z Wrocławia, Katowic i Gdańska.

Ile kosztują choinki od leśników z Katowic?

Nadleśnictwo Katowice określiło cennik choinek. Trzeba przyznać, że są znacznie niższe od świątecznych drzewek w marketach.

Sosna pospolita, sosna czarna, świerk pospolity

do 0,9 m 36 zł

1-1,5 m 42 zł

1,6 m - 2,5 m 50 zł

2,6 m - 3,5 m 70 zł

3,6 m - 5 m 425 zł

powyżej 5 m 425 zł + 60 zł za każdy następny metr

Choinkobranie w Grodźcu to już tradycja

"Choinkobranie to nasza tradycyjna akcja. Przyjeżdża mnóstwo osób, bo łączą sobie wybór choinki na święta ze spacerem po lesie i dobrą zabawą. Najwięcej przyjeżdża gości do leśnictwa w Grodźcu. Choinek do wyboru jest mnóstwo. Zaręczam, że każdy wybierze najpiękniejszą" - mówi Sławomir Cichy, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Siewierz.

Osoby, które chcą zakupić choinkę bezpośrednio od leśników, powinni skontaktować się z danym nadleśnictwem i umówić się na odbiór drzewka.

