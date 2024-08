IMGW wydało ostrzeżenie dla trzech województw. Możliwa nawet powódź błyskawiczna

W poniedziałek, 19 sierpnia IMGW ponownie wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem i burzami dla połowy Polski. Poniedziałek ma przynieść koniec upałów w północnej i zachodniej Polsce. Gorąca i wilgotna masa powietrza przesunie się na wschód i południe, gdzie spodziewane są gwałtowne burze z intensywnym deszczem. Lokalnie nawalne opady mogą spowodować liczne zalania i podtopienia.

IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że początek nowego tygodnia przyniesie liczne opady deszczu oraz burze, głównie na zachodzie i południu kraju. Aż do środy miejscami opady mogą być intensywne. Punktowo opady deszczu mogą być bardzo intensywne, szczególnie na południowym zachodzie Polski, padać będzie też grad. Na północy i zachodzie zrobi się chłodniej, tam temperatura maksymalna od 20°C do 23°C, na pozostałym obszarze od 25°C do 28°C, jedynie na południowym wschodzie jeszcze około 30°C. Burzom mogą towarzyszyć silne porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie na południowym wschodzie możliwe pojedyncze porywy do 90 km/h.

W czasie burz mogą występować następujące zjawiska współtowarzyszące:

intensywne opady deszczu, punktowo nawalne o wysokości powyżej 40-50 mm w ciągu godziny;

lokalnie silne porywy wiatru o prędkości powyżej 80 km/h;

opady gradu o średnicy około 2-3 cm.

Gdzie wystąpią burze 19 sierpnia?

W poniedziałek, 19 sierpnia front atmosferyczny przesunie się z Dolnego Śląska na Małopolskę. I to właśnie na tym obszarze będą występować. Alert RCB otrzymali mieszkańcy województwa śląskiego i małopolskiego. Burze na tym terenie mogą przybierać charakter pulsacyjny, z tendencją do generowania intensywnych opadów deszczu, lokalnie także opadów gradu i silnych porywów wiatru.

- Powstałe strefy konwekcji będą kierować się na południu Polski w kierunku północnym/północno-wschodnim, a w centralnej i północno-wschodniej części kraju bardziej w kierunku wschodnim - informują Łowcy Burz.

Burze mogą wystąpić w miastach:

Warszawa

Leszno

Częstochowa

Białystok

Lublin

Radom

Piotrków Trybunalski

Katowice

Kielce

Chełm

Kraków

Bielsko-Biała

Tarnów

Rzeszów

Nowy Sącz

Powódź błyskawiczna zalała dwa miasta

Trzy miesiące temu nad województwem śląskim przeszła ogromna burza, która w Bielsku-Białej przerodziła się w powódź błyskawiczną. Pierwsze szacunki mówiły o stratach sięgających nawet 12 milionów złotych. Zakład Gospodarki Miejskiej w Bielsku-Białej straty oszacował na 10 milionów złotych, a straty związane z infrastrukturą drogową w mieście oszacowano na około 2 miliony złotych. Chodzi głównie o prace naprawcze w 30 miejscach. Teatr Banialuka oszacował straty na 100 tysięcy złotych, a Teatr Polski na 8 tysięcy. Wydział edukacji na razie oszacował straty na 600 tysięcy. Wciąż jednak trwa liczenie strat w Beskidzkim Centrum Onkologii czy MOPSie i Domu Pomocy Społecznej.

Na początku sierpnia powódź błyskawiczna zalała Dąbrowę Górniczą. Zalanych zostało ponad 50 budynków, usunięto blisko 30 wiatrołomów. PSP w dniach między 8 a 11 sierpnia odnotowała w sumie 360 zgłoszeń.