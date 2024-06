Izabela z Pszczyny zmarła 22 tygodniu ciąży. Ważą się losy trzech lekarzy. Padła ważna data

To nie Włochy, lecz mała miejscowość w Polsce. Turyści z całego świata są zachwyceni tym miejscem!

Człowiek pająk zwolniony z aresztu w Argentynie. Nie może wrócić do Polski

Śmierć 30-letniej Izabeli z Pszczyny wstrząsnęła całą Polską. Kobieta zmarła w Szpitalu Powiatowym w Pszczynie, w 22 września 2021 roku w wyniku wstrząsu septycznego. Była w 22 tygodniu ciąży. Najpierw zmarło jej dziecko, potem ona sama. Wcześniej stwierdzono bezwodzie i wrodzone wady płodu. 30-latka osierociła dziewięcioletnią córeczkę Maję. Zdaniem rodziny, lekarze zbyt długo czekali z zakończeniem ciąży.

Śmierć kobiety wywołała falę protestów pod hasłem "Ani jednej więcej" w całej Polsce, 30-latka zmarła w szpitalu tuż po zaostrzeniu przepisów aborcyjnych w Polsce.

Prokuratura oskarżyła trzech lekarzy

Przed sądem będzie odpowiadać trzech lekarzy, których prokuratura oskarżyła o narażenie Izabeli na niebezpieczeństwo, a jednego z nich również o nieumyślne spowodowanie jej śmierci. Proces ruszy 17 września w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. We wtorek, 18 czerwca, w trakcie posiedzenia przygotowawczego zapadła decyzja, że cały proces będzie się toczył z wyłączeniem jawności. Sąd wyznaczył pięć terminów rozpraw – 17 i 24 września, 3 października, 5 listopada i 6 grudnia.

Pełnomocniczka bliskich Izabeli mec. Jolanta Budzowska, przekazała, że podczas posiedzenia przygotowawczego, wniosek o dopuszczenie do udziału w procesie zgłosili przedstawiciele Ordo Iuris, w trybie art. 90 Kodeksu postępowania karnego. Sąd się na to nie zgodził. Zgodnie z tym przepisem do udziału w postępowaniu sądowym może zgłosić się organizacja społeczna, „jeżeli zachodzi potrzeba ochrony interesu społecznego lub interesu indywidualnego, objętego zadaniami statutowymi tej organizacji, w szczególności ochrony wolności i praw człowieka”.

Było to już kolejne posiedzenie wstępne. W marcu pszczyński sąd postanowił zwrócić sprawę do uzupełnienia prokuraturze, jednak kilka tygodni później sąd II instancji uwzględnił zażalenie śledczych na tamtą decyzję.

Akt oskarżenia trafił do sądu w listopadzie 2023 r. Zostało nim objętych trzech lekarzy sprawujących opiekę nad Izabelą, która do Szpitala Powiatowego w Pszczynie.

Przed sądem za narażenie pacjentki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osobę, na której ciążył obowiązek opieki (art. 160 par. 2 Kodeksu karnego) będą odpowiadać Krzysztof P. – zastępca kierownika Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, który zastępował ordynatora tego oddziału, i Michał M. – ginekolog położnik pełniący poranny dyżur w izbie przyjęć pszczyńskiego szpitala.

Z kolei Andrzejowi P. – ginekologowi położnikowi – pełniącemu wówczas dyżur popołudniowy na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym śledczy zarzucili narażenie Izabeli na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia pozostającego w związku przyczynowo-skutkowym z nieumyślnym spowodowaniem jej śmierci.

Za oba te przestępstwa może grozić kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło: PAP