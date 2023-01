Tak pijany jastrzębianin tłumaczył ucieczkę przed policją. Jego słowa zwaliły nas z nóg!

i Autor: Policja Jastrzębie-Zdrój Powód zaskakuje

Jastrzębie-Zdrój. Nie zatrzymał się do kontroli, bo nie chciał z nikim rozmawiać

Zaskakujące zdarzenie w Jastrzębiu-Zdroju. Policjanci z drogówki chcieli zatrzymać do kontroli pojazd marki mini cooper z włoskimi tablicami rejestracyjnymi. Ale kierowca nie miał zamiaru dostosować się do policyjnych poleceń. Gdy mundurowi w końcu go zatrzymali, 40-letni jastrzębianin palnął, iż "nie chciało mu się z nikim rozmawiać". Powodów było jednak więcej.