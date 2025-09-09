We wtorek, 9 września w miejscowości Lipowa pod Żywcem doszło do katastrofy lotniczej - podaje RMF FM. Na miejscu pracują służby, szczegółowe okoliczności tragedii nie są jeszcze znane. Z ustaleń RMF FM wynika, że w wypadku zginęły dwie osoby.
Katastrofa lotnicza pod Żywcem
Z informacji przekazanych "Super Expressowi" przez asp. szt. Mirosławę Piątek, oficer prasową Komendy Powiatowej Policji w Żywcu wynika, że zgłoszenie o wypadku we wsi Lipowa wpłynęło we wtorek, 9 września o godz. 9.35. Na miejsce udali się policjanci, w tym członkowie zespołu ds. katastrof. Na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze. Na ten moment policja nie ujawnia większej liczby szczegółów, nie odnosi się również do informacji o ofiarach śmiertelnych.