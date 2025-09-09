Katastrofa lotnicza pod Żywcem

Z informacji przekazanych "Super Expressowi" przez asp. szt. Mirosławę Piątek, oficer prasową Komendy Powiatowej Policji w Żywcu wynika, że zgłoszenie o wypadku we wsi Lipowa wpłynęło we wtorek, 9 września o godz. 9.35. Na miejsce udali się policjanci, w tym członkowie zespołu ds. katastrof. Na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze. Na ten moment policja nie ujawnia większej liczby szczegółów, nie odnosi się również do informacji o ofiarach śmiertelnych.