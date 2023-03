Katowały koleżankę i chwalą się tym w sieci. 13 i 14 latka z Jaworzna śmieją się z pobicia

Skatowały nastolatkę, śmiały się z tego. Szokujące nagranie umieściły w sieci

Policja z Jaworzna zatrzymała dwie dziewczyny, które miały pobić 16-latkę w centrum miasta. To 13 i 14-latka. Jedna z nich zadawała ciosy ręką i kolanem w twarz pokrzywdzonej, druga rejestrowała to telefonem. Obie trafiły do izby dziecka. Nie był to ich pierwszy raz. Policja już wcześniej interweniowała w ich sprawie. Mundurowi nie ujawniają jednak, jakie czyny karalne mają na koncie nieletnie.

Tymczasem do sieci wyciekło drugie nagranie. Równie szokujące, jak to na którym widać jak dziewczynki poniżają nastolatkę, biją ją i kopią kolanem. Tuż po całym zdarzeniu, nagrały drugi film. Jest na nim sprawczyni pobicia. Pokazuje swoje zakrwawione ręce, twarz i szyję. Nastolatka opowiada, co zaszło chwilę wcześniej. Padają słowa: Wszystko mam we krwi, bo tak d**** jednej lasce. Tak się odpaliłam". W tle słychać też drugą dziewczynkę, która mówi: "Możemy wam nagranie to wysłać nawet". Na nagraniu nie widać skruchy, wręcz przeciwnie. Nastolatki są dumne z tego, co zrobiły chwilę wcześniej.

Zapytaliśmy przedstawicieli jaworznickiej policji, czy widzieli nagranie. - Referenci, którzy przeprowadzali czynności w tej sprawie, zabezpieczyli wszystkie dostępne nagrania. Ich dokładna ilość nie jest znana. My wiemy o co najmniej dwóch, które pozwoliły nam zatrzymać nieletnie - mówi Justyna Wiszowaty z KMP w Jaworznie. Całość materiałów trafiła do sądu w Jaworznie, który podjął już decyzję o umieszczeniu 13-latki i jej starszej koleżanki na trzy miesiące w poprawczaku.

Fala agresji wśród nastolatków

To nie jedyna bulwersująca sprawa w ostatnich dniach. W Pruszkowie 16-latek został brutalnie skatowany przez grupę nastolatków. Policja zatrzymała 6 osób. Pod koniec lutego w Zamościu 16-letni Eryk został pobity na śmierć przez trzech oprawców. Do równie drastyczny scen doszło w Białej Podlaskiej. Tym razem ofiarą był 19-latek. Oprawcami mieli być 16-latek i 18-latek.

