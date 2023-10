Kawałek Gliwic trafi do kosmosu. To nie jest żart

KB Labs to firma założona w 2016 roku przez grupę inżynierów związanych z Politechniką Śląską. Siedziba znajduje się w biurowcu przy ul. Bojkowskiej 37J w Gliwicach i jest wyposażona w obserwatorium astronomiczne.

Firma tworzy m.in. oprogramowania pokładowe, algorytmy sztucznej inteligencji oraz wysokowydajne jednostki przetwarzania danych. Obecnie KB Labs realizuje 17 projektów dla różnych podmiotów - również tak prestiżowych, jak Europejska Agencja Kosmiczna czy NASA.

Gliwice zostaną wystrzelone w kosmos na pokładzie rakiety Elona Muska

Jednym z najważniejszych projektów firmy jest misja Intuition-1, czyli ultranowoczesny satelita, który jest wyposażony w komputer pokładowy Antelope. Dzięki użyciu sztucznej inteligencji i precyzyjnemu obrazowaniu komputer może rejestrować obraz Ziemi z orbity, przetwarzać zebrane informacje i wysyłać je do analizy.

Intuition-1 wyposażono także w specjalistyczny instrument optyczny oraz jednostkę przetwarzania danych Leopard DPU, która może przetwarzać do 3 bilionów operacji na sekundę. Takie parametry umożliwią satelicie analizę danych już na orbicie, co w konsekwencji zredukuje przesył danych na Ziemię i obniży koszt całej misji.

Nanosatelita wraz a Antelope trafi do kosmosu w ramach misji „Transporter-9”. Technologie zostaną wystrzelone na pokładzie rakiety Falcon 9 firmy SpaceX, której właścicielem jest Elon Musk. Dokładna data startu nie jest jeszcze znana, wiadomo jedynie, że misja ma się odbyć w listopadzie. Informacja wraz z linkiem do transmisji pojawi się na profilach społecznościowych KB Labs.

Transmisję na żywo poprowadzą Kuba Hajkuś (twórca kanału "To Jakiś Kosmos!") i Radek Grabarek (kanał "We Need More Space!").