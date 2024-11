Nowy podział administracyjny Polski. Z mapy znika Śląskie. To prawdziwa rewolucja

Kebab Lukasa Podolskiego w Zabrzu - Mangal Doner x LP10 będzie przy placu Wolności

„Wkrótce otwarcie” – takie napisy widnieją na szybach restauracji, którą niebawem otworzy na placu Wolności w Zabrzu Lukas Podolski. To pierwszy lokal serwujący kebaby sieci Mangal Döner x LP10. Nazwa sieci celowo zawiera inicjały piłkarza, a 10 to numer jego koszulki. Podolski wielokrotnie podkreślał, że w Polsce brakuje kebabów z prawdziwego zdarzenia, smakujących tak, jak powinien smakować oryginalny kebab. Stąd też pomysł na biznes – sieć restauracji serwujących mięso z warzywami i sosami w bułce lub tortilli.

Jako dziecko uwielbiałem i jadłem kebab. Nie chcę wymyślać go na nowo, jego podstawą są składniki, które zawsze muszą być świeże i wysokiej jakości – podkreśla cytowany przez zabrzański klub Lukas Podolski.

Lokal Lukasa Podolskiego w miejscy dawnej restauracji McDonald's

Pierwszy kebab Podolskiego w Polsce będzie w Zabrzu. Wybór miasta nie powinien nikogo dziwić. Piłkarz urodzony w Gliwicach gra w Górniku Zabrze, ukochanym klubie, w którym – zgodnie z obietnicą daną wiele lat temu - postanowił skończyć karierę. Lokalizacja jest świetna – centrum miasta, plac Wolności.

Starsi zabrzanie z pewnością pamiętają, że w miejscu, gdzie niebawem otworzy biznes gastronomiczny mistrz świata z 2014 roku, przez lata mieściła się inna restauracja – McDonald’s. W 2018 roku, po 25 latach funkcjonowania, zniknęła z tego miejsca. Miasto rozpisywało przetargi na wynajem tego miejsca, ale bezskutecznie. Lokal stał pusty. Teraz to się zmieniło.

- Nareszcie tutaj coś będzie! Taka dobra lokalizacja, aż serce bolało, że to stało puste – mówi nam pani Jadwiga, która spotkaliśmy na zabrzańskim placu Wolności. Na kebab do Podolskiego chętnie się wybierze. – Lubię dobrze zjeść. Byleby ceny były przyzwoite. Jestem emerytką! – zastrzega kobieta.

Wystrój lokalu będzie związany z Górnikiem Zabrze?

Wystrój lokalu będzie związany z Górnikiem Zabrze?

Choć szyby lokalu Lukasa Podolskiego w Zabrzu są oklejone od środka specjalnymi, czarnymi foliami, aby nie można było zajrzeć z zewnątrz do środka, nam udało się co nieco dostrzec. I tak po prawej stronie, przy wejściu, zamontowano duży neon – prawdopodobnie z logiem i nazwą lokalu. A na wprost wejścia – na ścianie wisi prawdziwa gratka dla kibiców „Trójkolorowych”! Neonowy herb Górnika Zabrze.

Kibicem zabrzańskiego klubu jest od wielu lat Maciej Musialski. Nie ukrywa, że na otwarcie nowego lokalu Lukasa Podolskiego czeka z niecierpliwością. O sieci kebabów Podolskiego słyszał. W Kolonii to wręcz jedna z turystycznych atrakcji. Lokale Mangal Doner stały się obowiązkowym punktem wizyty także dla kibiców Górnika, którzy jesienią tego roku wybrali się do miasta nad Renem, by zobaczyć pożegnanie Lukasa Podolskiego z FC Koeln.

- Super sprawa, że taki piłkarz jak Lukas otwiera kebab akurat w Zabrzu. Na pewno wybierzemy się całą rodziną na otwarcie – zapowiada z uśmiechem. Pan Maciej kocha Górnika. A kebaby? – Uwielbiam! Żona też lubi, dzieciaki też. Takie rodzinne wyjście dobrze nam zrobi.

Kebab Lukasa Podolskiego w Zabrzu. Kiedy otwarcie?

Kiedy kebab Lukasa Podolskiego przy placu Wolności w Zabrzu zostanie otwarty? Konkretna data nie jest jeszcze znana. Na szybach widnieje jedynie napis „wkrótce otwarcie”. Zabrzanie już nie mogą się doczekać. Z pewnością klientów nie zabraknie.