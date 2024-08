To była walka z czasem

Kilkanaście godzin trwał transport rannej Klaudii do Polski. Trafiła do Centrum Urazowego w Sosnowcu

24-letnia Klaudia Krysiak uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu w Tadżikistanie. Młoda kobieta była na wakacjach z wujkiem, to z nim podróżowała samochodem, gdy ten osuną się ze skarpy. Rodzina walczyła o jak najszybszy transport medyczny kobiety do Polski. Kobieta 2 sierpnia wylądowała w Pyrzowicach, skąd została przetransportowana do Centrum Urazowego w Sosnowcu.