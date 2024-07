i Autor: arch. prywatne/ zrzutka.pl Klaudia uległa poważnemy wypadkowi w Tadżikistanie. Sprawą zajęło się ministerstwo

Klaudia uległa poważnemy wypadkowi w Tadżikistanie. Sprawą zajęło się ministerstwo

24 letnia Klaudia z Kłobucka uległa poważnemu wypadkowi w Tadżykistanie. Auto zsunęło się ze skarpy i kilkukrotnie dachowało. Stan kobiety jest bardzo poważny. Niestety, w szpitalu Qal’ai Khumb nie ma szans na leczenie Polki. By kobieta miała szansę, konieczny jest transport Polki do kraju. Potrzeba na to, aż 600 tysięcy złotych.