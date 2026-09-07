Kłęby dymu nad Chorzowem. Pożar szaleje na złomowisku

Potężny słup czarnego dymu pojawił się w poniedziałek po południu nad Chorzowem. Jak się okazało, płonie złomowisko znajdujące się przy ul. Wiejskiej. Ogień pojawił się wśród znajdujących się na placu wraków samochodów osobowych.

– Pali się na terenie złomowiska kilka wraków samochodów osobowych. Na tę chwilę nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych – relacjonował w rozmowie z „Super Expressem” kpt. Michał Adamek ze straży pożarnej w Chorzowie.

Ogień przedostał się do hali

Sytuacja szybko stała się poważniejsza. Początkowo z żywiołem walczyło pięć zastępów straży pożarnej. Niedługo później siły zostały zwiększone. Według komunikatu przekazanego o godz. 15.30 na miejscu pracowało już osiem zastępów, w tym strażacy przysłani z sąsiednich miast.

Ogień ze złomowiska przedostał się również do hali magazynowej, w której składowano części samochodowe. Trwa intensywna akcja gaśnicza. Czarny dym unoszący się nad miejscem pożaru widać z wielu punktów miasta i okolicznych miejscowości.

Na razie nie ma informacji, by ktokolwiek został ranny. Nie wiadomo również, co było przyczyną pojawienia się ognia. Okoliczności pożaru będą wyjaśniane po zakończeniu działań strażaków.