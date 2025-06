Zwolnienia grupowe w Polsce

Niestety, ale zwolnienia grupowe stają się coraz częstszym zjawiskiem na polskim rynku pracy. Od początku roku już kilkanaście firm zdecydowało się podjąć tak trudną decyzję, która w zależności od sytuacji podyktowana była innymi kwestiami. W ostatnim czasie pisaliśmy m.in. o zwolnienia w sieci sklepów Carrefour, a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Kolejne zwolnienia grupowe w Polsce. Tną etaty na potęgę, a związkowcy biją na alarm. Teraz - jak się okazuje - fala zwolnień grupowych dotknęła także fabrykę w Raciborzu na śląsku.

Henkel zamyka fabrykę w Raciborzu! 159 osób straci pracę

Fabryka koncernu Henkel w Raciborzu znana jest głównie z produkcji popularnych środków piorących takich jak Persil czy E. Niestety wiadomo już, że zakład zostanie zamknięty, a tym samym wraz z końcem roku 2025 pracę straci aż 159 osób.

Tak nieprzyjemna informacja o likwidacji zakładu została przekazana pracownikom podczas wewnętrznego spotkania. Tego samego dnia przedstawiciele zarządu firmy Henkel spotkali się z prezydentem Raciborza, a do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło oficjalne zawiadomienie o planowanych zwolnieniach grupowych.

Koniec ery Persila z Raciborza

Henkel zapewnia, że wszyscy odchodzący pracownicy zostaną potraktowani z należytym szacunkiem i otrzymają wsparcie finansowe oraz organizacyjne.

Odchodzącym pracownikom zaoferujemy pakiety odpraw i świadczeń, których wysokość przekroczy wymogi polskiego prawa, oraz pomoc w poszukiwaniu nowej pracy. W ten sposób chcemy im pomóc przejść przez ten niełatwy okres zmiany - podali przedstawiciele firmy cytowani przez portal bankier.pl.

Warto wspomnieć, że zamknięcie fabryki to część szerszego procesu transformacji działu Henkel Consumer Brands. Firma tłumaczy, że decyzja wynika z konieczności dostosowania sieci produkcyjnej do zmieniających się potrzeb konsumentów. Co ważne, pomimo zamknięcia zakładu w Raciborzu, Henkel nadal będzie obecny w Polsce, bowiem w innych miastach fabryki będą dalej funkcjonować.