Zgłoszenie wpłynęło w niedzielę, 31 sierpnia, około godziny 13:35.

Świadek zauważył mężczyznę w oknie domu przy ul. Mickiewicza z przedmiotem wyglądającym jak broń.

Patrol policji próbował nawiązać kontakt z podejrzanym, jednak ten odszedł od okna i nie reagował na wezwania.

Do akcji wezwano kontrterrorystów z Katowic, którzy zatrzymali mężczyznę.

W niedzielę, 31 sierpnia, około godziny 13:35, oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku otrzymał zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który miał w rękach przedmiot wyglądający jak broń palna. Zgłoszenie dotyczyło jednego z domów przy ul. Mickiewicza.

Reakcja służb

Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji, którego celem było nawiązanie kontaktu z mężczyzną i sprawdzenie sytuacji. Jednak na widok funkcjonariuszy podejrzany schował przedmiot i odszedł od okna. Pomimo wezwań do otwarcia drzwi, nie reagował na polecenia mundurowych.

W związku z tym do działań włączono funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. To oni ostatecznie zatrzymali mężczyznę.

Zabezpieczony przedmiot i dalsze czynności

Podczas interwencji zabezpieczono przedmiot przypominający broń palną. Został on przekazany do badań, które mają jednoznacznie określić, czy rzeczywiście jest to broń oraz jaki ma charakter. Śledczy sprawdzają również, czy zatrzymany mógł legalnie posiadać taki przedmiot oraz czy jego zachowanie mogło stworzyć realne zagrożenie dla otoczenia.

