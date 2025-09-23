W Knurowie znaleziono ciało 80-letniej kobiety, a 82-letni mężczyzna z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Policja zatrzymała 52-letnią krewną ofiar, podejrzaną o związek ze sprawą.

Zgłoszenie o kłótni w mieszkaniu wpłynęło do policji w nocy.

Knurów: Makabra w mieszkaniu. Nie żyje 80-latka, 82-latek walczy o życie

W poniedziałek, 22 września około godziny 4:00 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach otrzymał zgłoszenie o zakłócaniu spokoju w jednym z mieszkań w Knurowie. Zaniepokojeni sąsiedzi alarmowali o głośnej kłótni, która dobiegała zza drzwi jednego z lokali. Na miejsce natychmiast wysłano patrol policji, który dokonał makabrycznego odkrycia.

Po wejściu do mieszkania policjanci znaleźli ciało 80-letniej kobiety z widocznymi obrażeniami. W lokalu znajdował się również 82-letni mężczyzna, który był ranny. Jak informuje policja, mężczyzna został natychmiast przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej. Jego stan jest poważny.

Zatrzymano krewną ofiar. Co się stało w Knurowie?

W związku ze sprawą policja zatrzymała 52-letnią kobietę, która jest spokrewniona z ofiarami. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczali ślady i dowody, które mogą pomóc w ustaleniu przebiegu tragicznych wydarzeń.

– Czynności prowadzone są w kierunku szczegółowego wyjaśnienia przebiegu i okoliczności zdarzenia – dodaje policja.

Sprawę prowadzi Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Gliwice – Zachód. Śledczy będą musieli ustalić, co dokładnie wydarzyło się w mieszkaniu w Knurowie i jakie były przyczyny rodzinnej tragedii.

Zabójstwo w Złocieńcu. Oskarżony doprowadzony do sądu. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.