W Katowicach policjanci i inspektorzy weterynarii odebrali właścicielce dwa skrajnie zaniedbane psy z jednego z mieszkań.

Zwierzęta przebywały w zanieczyszczonych pomieszczeniach, bez dostępu do wody i karmy.

Właścicielka zrzekła się psów, które trafiły do schroniska.

Psy brodziły w odchodach i odłamkach szkła

Wszystko zaczęło się od informacji, która trafiła do policjantów zwalczających przestępczość gospodarczą z katowickiej komendy. Wynikało z niej, że w jednym z mieszkań na terenie miasta mogą być przetrzymywane zwierzęta w skrajnie złych warunkach. Funkcjonariusze nie zbagatelizowali zgłoszenia. W minionym tygodniu, wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, zapukali do drzwi lokalu, w którym miało dochodzić do dramatu zwierząt. To, co odkryli po wejściu do środka, potwierdziło najgorsze przypuszczenia.

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Katowicach, wewnątrz mieszkania panował potworny bałagan. Dwa wychudzone psy przebywały w skrajnie złych warunkach. Pomieszczenia były zanieczyszczone, a podłoga pokryta odchodami i odłamkami szkła. Czworonogi były przerażone i wycieńczone. Na miejscu mundurowi ustalili, że zwierzęta nie miały stałego dostępu do wody pitnej ani do karmy.

Wobec tak rażących zaniedbań, decyzja mogła być tylko jedna. Policjanci oraz inspektorzy weterynarii podjęli decyzję o natychmiastowym odebraniu psów ich właścicielce. Co zaskakujące, obecna na miejscu kobieta bez większych emocji oświadczyła, że zrzeka się praw do zwierząt. Czworonogi natychmiast trafiły pod opiekę schroniska, gdzie otrzymały niezbędną pomoc weterynaryjną i specjalistyczną opiekę.

Jaka kara grozi właścicielce psów z Katowic? Kobieta może trafić do więzienia

Szybka reakcja właścicielki i zrzeczenie się psów nie kończy jednak sprawy. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą katowickiej komendy. Dochodzenie prowadzone jest w kierunku znęcania się nad zwierzętami. To poważne przestępstwo, za które grożą surowe konsekwencje.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli jednak śledczy udowodnią, że kobieta działała ze szczególnym okrucieństwem, kara może wzrosnąć nawet do 5 lat za kratkami.

Funkcjonariusze przypominają, że posiadanie zwierzęcia to nie tylko przyjemność, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Każdy właściciel ma obowiązek zapewnić swojemu pupilowi odpowiednie warunki, w tym schronienie, karmę, wodę oraz niezbędną opiekę weterynaryjną.

