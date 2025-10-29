Śmierć Kamilka z Częstochowy. Nowe informacje w sprawie urzędników. Ważna decyzja sądu

Sąd w Kielcach odroczył decyzję w sprawie odpowiedzialności urzędników za śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy.

Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące niedopełnienia obowiązków przez instytucje pomocowe, co spotkało się z zaskarżeniem przez pełnomocników rodzeństwa chłopca.

Sprawa została odroczona do 15 stycznia 2026 r., aby zgromadzić dodatkowy materiał dowodowy.

Dlaczego sąd w Kielcach przejął sprawę i co dalej z odpowiedzialnością urzędników? Sprawdź szczegóły.

W styczniu 2025 r. Prokuratura Regionalna w Gdańsku umorzyła postępowanie dotyczące podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez urzędników i pracowników instytucji pomocowych, którzy mieli nadzorować rodzinę Kamilka. Prokuratorzy uznali, że nie doszło do złamania prawa.

Rodzina Kamilka przez lata pozostawała pod nadzorem instytucji pomocowych i sądu rodzinnego. To właśnie zaniechania urzędników były przedmiotem umorzonego śledztwa. Zdaniem krytyków umorzenia instytucje nie zareagowały wystarczająco stanowczo na sygnały o przemocy, a tym samym nie ochroniły dziecka.

Prokuratura Regionalna w Gdańsku uznała jednak, że nie doszło do niedopełnienia obowiązków. Pełnomocnicy reprezentujący rodzeństwo Kamilka nie zgodzili się z tym stanowiskiem i wnieśli zażalenie. Sąd Rejonowy w Kielcach wydanie decyzji w tej sprawie odroczył do 15 stycznia 2026 r.

Sąd przychylił się do wniosku osób odwołujących się od prokuratorskiego umorzenia postępowania karnego, aby zgromadzić dodatkowy materiał dowodowy z toczącego się procesu przed Sądem Okręgowym w Częstochowie.

– powiedział Tomasz Durlej, rzecznik Sądu Okręgowego w Kielcach.

Durlej podkreślił, że odroczenie jest konieczne z uwagi na obszerność materiału dowodowego oraz potrzebę jego kompleksowego uzupełnienia i zapoznania się z nim. Rzecznik zaznaczył, że postępowanie jest niejawne, co wynika „najprawdopodobniej z drastyczności opisywanych scen w dowodach, a sąd w Kielcach szanuje decyzję o utajnieniu podjętą przez Sąd Okręgowy w Częstochowie”.

Początkowo zażalenie miało trafić do Sądu Rejonowego w Częstochowie. Tamtejsi sędziowie wskazali jednak, że rozpatrywanie sprawy dotyczącej również ich współpracowników z Wydziału Rodzinnego mogłoby rodzić wątpliwości co do bezstronności. Dlatego w trybie art. 37 Kodeksu postępowania karnego sąd zwrócił się do Sądu Najwyższego z prośbą o wyznaczenie innego sądu równorzędnego. Ostatecznie sprawę skierowano do Kielc.

8-letni Kamilek zmarł 8 maja 2023 r. w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka po 35 dniach walki o życie. Dziecko trafiło do szpitala 3 kwietnia 2023 r. po zgłoszeniu złożonym przez jego biologicznego ojca. Ze śledztwa wynika, że ojczym chłopca, Dawid B., przez kilka lat znęcał się nad nim. Przed śmiercią miał oblać go wrzątkiem i położyć na rozgrzanym piecu węglowym, powodując rozległe oparzenia głowy, klatki piersiowej i kończyn.

W czerwcu 2025 r. przed Sądem Okręgowym w Częstochowie rozpoczął się proces w głównym wątku sprawy. Odpowiadają w nim m.in. ojczym chłopca, Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, oraz matka Kamila, Magdalena B., która odpowie m.in. za pomoc w popełnieniu tej zbrodni. Oboje są aresztowani.

