Koszmarny wypadek podczas prac w ogrodzie. 71-latek walczy o życie!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-09-18 16:46

W czwartek, 18 września, w Dębowcu (woj. śląskie, pow. cieszyński) doszło do koszmarnego wypadku. Podczas prac w ogrodzie ciągnik przygniótł 71-letniego mężczyznę. Poszkodowany w ciężkim stanie został przetransportowany helikopterem do szpitala w Katowicach-Ochojcu.

Śmigłowiec LPR

i

Autor: Grzegorz Kluczyński
Koszmarny wypadek w ogrodzie

Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji przy ulicy Skoczowskiej we wsi Dębowiec.

- Pojazd przewrócił się, wskutek czego mężczyzna został przygnieciony. Niezbędna okazała się interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna został zabrany do szpitala – informował w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" podkomisarz Krzysztof Pawlik, oficer prasowy policji w Cieszynie.

71-latek walczy o życie

Na miejscu wypadku interweniowały również służby straży pożarnej z JRG Skoczów, OSP Dębowiec oraz Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe. Jak podkreśla policja, 71-latek w chwili transportu do szpitala żył, jednak jego stan był bardzo ciężki.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku w Dębowcu

Obecnie trwa ustalanie szczegółowych okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku. Policja prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić, dlaczego doszło do przewrócenia się ciągnika i przygniecenia 71-letniego mężczyzny.

