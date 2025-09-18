Koszmarny wypadek podczas prac w ogrodzie. 71-latek walczy o życie!

Koszmarny wypadek w ogrodzie

Do zdarzenia doszło na prywatnej posesji przy ulicy Skoczowskiej we wsi Dębowiec.

- Pojazd przewrócił się, wskutek czego mężczyzna został przygnieciony. Niezbędna okazała się interwencja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna został zabrany do szpitala – informował w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" podkomisarz Krzysztof Pawlik, oficer prasowy policji w Cieszynie.

71-latek walczy o życie

Na miejscu wypadku interweniowały również służby straży pożarnej z JRG Skoczów, OSP Dębowiec oraz Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe. Jak podkreśla policja, 71-latek w chwili transportu do szpitala żył, jednak jego stan był bardzo ciężki.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku w Dębowcu

Obecnie trwa ustalanie szczegółowych okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku. Policja prowadzi dochodzenie, które ma wyjaśnić, dlaczego doszło do przewrócenia się ciągnika i przygniecenia 71-letniego mężczyzny.

