Malutka dziewczynka z Kotów walczy o życie. Jest zarzut dla matki! Chciała utopić dziecko?

Nowe fakty!

Koty. Lekarze walczą o życie małej dziewczyki. Jest zarzut dla matki. Dziewczynka była podtapiana?

Nowe informacje w sprawie małej dziewczynki z miejscowości Koty w gminie Tworóg. We wtorek (14.02) została ona przetransportowana śmigłowcem LPR do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Jej stan jest krytyczny. Prokuratura postawiła matce zarzut dziecka spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziecka. Wedle wstępnych ustaleń mogło dojść do podtopienia.