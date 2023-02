Niemowlę zabrane śmigłowcem do szpitala! Dramat koło Tarnowskich Gór

Koty k. Tarnowskich Gór. Niemowlę przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala

We wtorek, 14 lutego w miejscowości Koty w powiecie tarnogórskim lądował śmigłowiec LPR. Jak podaje serwis gwarek.com.pl, ratownicy interweniowali w sprawie 10-miesięcznego chłopca. Dziecko po trwającej kilkadziesiąt minut akcji ratowniczej zostało przetransportowane do szpitala. Policja nie ujawnia, co dokładnie stało się w Kotach. Wiadomo, że prowadzili czynności w tej sprawie z udziałem matki dziecka. Zapytaliśmy sierż. szt. Kamila Kubicę, co wiadomo o tej sprawie. - Prowadzimy czynności pod nadzorem prokuratora dotycząc narażenia dziecka na ciężki uszczerbek zdrowia. Zarówno maluch, jak i matka przebywają pod opieką lekarzy - mówi oficer prasowy KPP w Tarnowskich Górach. W najbliższym czasie mają być znane bardziej szczegółowe informacje w tej sprawie.