Księża parafii w Zabrzu łamią przepisy ruchu drogowego. "To może skończyć się tragedią"

Przy ulicy Wolności w Zabrzu mieści się parafia św. Andrzeja Apostoła. Przejście dla pieszych oddalone jest o kilkadziesiąt metrów od kościoła. Pasy znajdują się przed skrzyżowaniem z ulicą Księdza Konstantego Damrota. Duchowni jednak, często nie korzystają z przejścia dla pieszych.

Księża przechodzą najpierw przez jednokierunkową drogę przy kościele, potem pokonują torowisko tramwajowe, a następnie w miejscu niedozwolonym przechodzą przez ulicę Wolności.

Ja rozumiem, że bliżej jest, ale tak nie można! Jak przyłapałem jednego księdza, to chwilę wcześniej pędził radiowóz na sygnale. Gdyby to było w tym samym czasie, to by go policjanci przejechali - przekazuje portalowi o2 zabrzanin.